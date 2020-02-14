Сновщина і квітневі реформи

Починаючи з 1 квітня, в Україні стартує другий етап медичної реформи. Згідно до якої впровадять гарантований пакет медичних послуг.
Обсяг визначатиметься з урахуванням потреб пацієнтів, клінічної доцільності, економічної ефективності та забезпечення рівного доступу до послуг. З цього часу офіційно має не бути медичних установ. Усі заклади охорони здоров’я, які хочуть співпрацювати з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), змінять статус і стануть комунальними некомерційними підприємствами (КНП). До речі, наша лікарня це зробила ще у серпні. Аби підписати угоду з НСЗУ, КНП повинні мати ліцензію на надання медичної допомоги, бути комп’ютеризованими і підключеними до медичної інформаційної системи. Не передбачено й субвенції з держбюджету. Тобто, заробітна плата лікарів тієї чи іншої лікарні залежатиме від того, скільки і яких медичних послуг вони нададуть пацієнтам (кількість пролікованих, складність їх хвороби та супутні захворювання). Пацієнт матиме право вибору спеціаліста, а НСЗУ заплатить гроші за надану медпослугу тій лікарні, яку обере пацієнт.
Приміром, мешканець Сновського району може лягти на планову операцію в лікарню Чернігова чи Корюківки, і гроші за операцію отримає та лікарня, яку він обере.
Усі види медичної допомоги включили у 27 пакетів. Це хірургічні операції в стаціонарах, стаціонарна допомога нехірургічного профілю, медична допомога при пологах, гострому інфаркті міокарда, мозковому інсульті, лікування туберкульозу, психічних розладів, паліативна допомога, медична реабілітація тощо. Сновська лікарня ще остаточно не узгодила свій вибір. Адже для отримання можливості укладення договору за тим чи іншим пакетом послуг, заклад має підтвердити спроможність надавати медичні послуги, що відповідають специфікації, а також наявності медичного персоналу, його кваліфікації. У програмі медичних гарантій виділено п’ять пріоритетних напрямів. Це: лікування гострого інфаркту міокарда, лікування гострого мозкового інсульту, допомога при пологах, неонатальна допомога, ендоскопічні і скринінгові обстеження, які спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до медичних показань, можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також медична допомога буде безкоштовною при невідкладному стані.
Генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Микола Куценко розповів, які зміни відбуваються на вторинці та що очікують від квітневої реформи.
– Наразі наша медична установа очікує контрактування з НСЗУ, всі лікарі і медсестри зареєструвалися у спеціальній програмі медичних гарантій для лікарень (адже комп’ютеризація – одне із першочергових завдань від НСЗУ). Це – інформаційна система для взаємодії закладів вторинної та третинної ланки з електронною системою охорони здоров`я, Національною службою здоров`я України та роботи з електронними направленнями від сімейних лікарів, активно працюють лікарі і над отриманням електронних ключів. У рамках медичної реформи і обов’язкової комп’ютеризації другої ланки медицини, за кошти міської ради закупили ноутбуки (станом на 4 лютого уже є 40 штук). Завершується підключення всіх відділень до швидкісного інтернету.
Занепокоєння у жителів міста викликає скорочення кадрів у нашій лікарні. Все ж хвилювання неоправдане, адже жодного відділення не закрили (і не планують!), а оптимізація кадрів відбувається не лише у стінах нашої медустанови. Середнього медичного персоналу достатньо, тому якщо якась посада скорочується, то людину одразу намагаються перевести в інше відділення. Проблема в кадрах постає в іншому. Майже 80% працюючих лікарів по області – пенсіонери, молоді спеціалісти не поспішають на роботу до райцентрів.
З грудня у КНП «Сновська ЦРЛ» працює лікар-анестезіолог Дарія Петрунько, а також проходять інтернатуру: акушер-гінеколог, невропатолог та окуліст.
Позитивом є й те, що наша лікарня найбільш забезпечена ліжкомісцями по області. На 10 000 населення – 72.7 % (при нормі у 60%). Очікується, що навіть після оптимізації залишиться приблизно 65%, що також вище норми.
Населення недостатньо обізнане з реформами, що відбуваються. Стара система підлаштовується, але людський фактор тут вирішальний. Щоб зменшити цей спротив, має бути забезпечений високий рівень комунікації з населенням.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Обсяг визначатиметься з урахуванням потреб пацієнтів, клінічної доцільності, економічної ефективності та забезпечення рівного доступу до послуг. З цього часу офіційно має не бути медичних установ. Усі заклади охорони здоров’я, які хочуть співпрацювати з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), змінять статус і стануть комунальними некомерційними підприємствами (КНП). До речі, наша лікарня це зробила ще у серпні. Аби підписати угоду з НСЗУ, КНП повинні мати ліцензію на надання медичної допомоги, бути комп’ютеризованими і підключеними до медичної інформаційної системи. Не передбачено й субвенції з держбюджету. Тобто, заробітна плата лікарів тієї чи іншої лікарні залежатиме від того, скільки і яких медичних послуг вони нададуть пацієнтам (кількість пролікованих, складність їх хвороби та супутні захворювання). Пацієнт матиме право вибору спеціаліста, а НСЗУ заплатить гроші за надану медпослугу тій лікарні, яку обере пацієнт.
Приміром, мешканець Сновського району може лягти на планову операцію в лікарню Чернігова чи Корюківки, і гроші за операцію отримає та лікарня, яку він обере.
Усі види медичної допомоги включили у 27 пакетів. Це хірургічні операції в стаціонарах, стаціонарна допомога нехірургічного профілю, медична допомога при пологах, гострому інфаркті міокарда, мозковому інсульті, лікування туберкульозу, психічних розладів, паліативна допомога, медична реабілітація тощо. Сновська лікарня ще остаточно не узгодила свій вибір. Адже для отримання можливості укладення договору за тим чи іншим пакетом послуг, заклад має підтвердити спроможність надавати медичні послуги, що відповідають специфікації, а також наявності медичного персоналу, його кваліфікації. У програмі медичних гарантій виділено п’ять пріоритетних напрямів. Це: лікування гострого інфаркту міокарда, лікування гострого мозкового інсульту, допомога при пологах, неонатальна допомога, ендоскопічні і скринінгові обстеження, які спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до медичних показань, можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також медична допомога буде безкоштовною при невідкладному стані.
Генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Микола Куценко розповів, які зміни відбуваються на вторинці та що очікують від квітневої реформи.
– Наразі наша медична установа очікує контрактування з НСЗУ, всі лікарі і медсестри зареєструвалися у спеціальній програмі медичних гарантій для лікарень (адже комп’ютеризація – одне із першочергових завдань від НСЗУ). Це – інформаційна система для взаємодії закладів вторинної та третинної ланки з електронною системою охорони здоров`я, Національною службою здоров`я України та роботи з електронними направленнями від сімейних лікарів, активно працюють лікарі і над отриманням електронних ключів. У рамках медичної реформи і обов’язкової комп’ютеризації другої ланки медицини, за кошти міської ради закупили ноутбуки (станом на 4 лютого уже є 40 штук). Завершується підключення всіх відділень до швидкісного інтернету.
Занепокоєння у жителів міста викликає скорочення кадрів у нашій лікарні. Все ж хвилювання неоправдане, адже жодного відділення не закрили (і не планують!), а оптимізація кадрів відбувається не лише у стінах нашої медустанови. Середнього медичного персоналу достатньо, тому якщо якась посада скорочується, то людину одразу намагаються перевести в інше відділення. Проблема в кадрах постає в іншому. Майже 80% працюючих лікарів по області – пенсіонери, молоді спеціалісти не поспішають на роботу до райцентрів.
З грудня у КНП «Сновська ЦРЛ» працює лікар-анестезіолог Дарія Петрунько, а також проходять інтернатуру: акушер-гінеколог, невропатолог та окуліст.
Позитивом є й те, що наша лікарня найбільш забезпечена ліжкомісцями по області. На 10 000 населення – 72.7 % (при нормі у 60%). Очікується, що навіть після оптимізації залишиться приблизно 65%, що також вище норми.
Населення недостатньо обізнане з реформами, що відбуваються. Стара система підлаштовується, але людський фактор тут вирішальний. Щоб зменшити цей спротив, має бути забезпечений високий рівень комунікації з населенням.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
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