СВК «Райдуга» впевнено крокує до реалізації поставлених цілей

СВК «Райдуга» - одне з найвідоміших сільськогосподарських підприємств Сновщини. Майже три роки тому його очолив Віталій Довгаль, який приїхав до Тихонович із Бобровиці. СВК спеціалізується на розведенні ВРХ (основна увага спрямована на молочне виробництво, дещо менша – на реалізацію м’яса) та рослинництві. Зараз в СВК нараховується 250 дійних корів та 100 голів молодняку. Та особливу увагу Віталій Дмитрович зосередив саме на рослинництві, почавши впорядковувати ті землі, які ніколи до цього не оброблялися.
Наразі господарство має 1800 га землі. Сіють жито, пшеницю, просо, соняшник та кукурудзу.
– Як тільки я приїхав до села, - розповідає Віталій Довгаль, - одразу ж оцінив можливості даного регіону, його погодні умови, родючість грунтів. Хоч вони тут і не найкращі, ми з командою вирішили спробувати, і не прогадали. Минулого року, приміром, хоч і в несприятливих погодних умовах, отримали непоганий врожай. Ми почали розорювати ті землі, які декілька років тому відводилися під пасовища. Та умови саме для природної рослинності там не сприятливі, і, як висновок – вже в червні трава повністю висихала. Саме тому худоба тепер не випасається на пасовищах. Натомість там вже посіяли зернові. Деякі землі для посіву ми взяли в оренду. Наразі займаємося викорчовуванням дерев та оранкою. Нині така зима, що робота на полі не припиняється навіть у цю пору року. На цих землях ми плануємо посіяти кукурудзу.
Віталій Дмитрович розповів, що хоч і поголів’я ВРХ дещо скоротилося, надої натомість виросли. І в подальшому збільшувати кількість корів господарство не планує.
На підприємстві намагається поповнювати і технічну складову. Є і старенька техніка, і сучасна. Цього року придбали новенький трактор «Бюллер».
В СВК «Райдуга» трудяться тридцять працелюбних та чесних робітників (в зимовий та літній період штат збільшується до п’ятдесяти). Кожен з них вкладає у господарство частинку своєї душі. Директор господарства намагається з кожним роком покращувати умови праці для колективу, розуміючи – займатися сільським господарством – тяжка праця. Працюють в СВК і бажаючі трударі із сусідніх Іванівки та Гути Студенецької, їх і на роботу привозять, і з неї. З початку року на 12% виросла і заробітна плата кожного у колективі. Для успішної справи, впевнений Віталій Дмитрович, необхідно прислухатися одне до одного та всі питання вирішувати разом. Тоді порядок буде і у господарстві, і в кожного трудівника окремо.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Наразі господарство має 1800 га землі. Сіють жито, пшеницю, просо, соняшник та кукурудзу.
– Як тільки я приїхав до села, - розповідає Віталій Довгаль, - одразу ж оцінив можливості даного регіону, його погодні умови, родючість грунтів. Хоч вони тут і не найкращі, ми з командою вирішили спробувати, і не прогадали. Минулого року, приміром, хоч і в несприятливих погодних умовах, отримали непоганий врожай. Ми почали розорювати ті землі, які декілька років тому відводилися під пасовища. Та умови саме для природної рослинності там не сприятливі, і, як висновок – вже в червні трава повністю висихала. Саме тому худоба тепер не випасається на пасовищах. Натомість там вже посіяли зернові. Деякі землі для посіву ми взяли в оренду. Наразі займаємося викорчовуванням дерев та оранкою. Нині така зима, що робота на полі не припиняється навіть у цю пору року. На цих землях ми плануємо посіяти кукурудзу.
Віталій Дмитрович розповів, що хоч і поголів’я ВРХ дещо скоротилося, надої натомість виросли. І в подальшому збільшувати кількість корів господарство не планує.
На підприємстві намагається поповнювати і технічну складову. Є і старенька техніка, і сучасна. Цього року придбали новенький трактор «Бюллер».
В СВК «Райдуга» трудяться тридцять працелюбних та чесних робітників (в зимовий та літній період штат збільшується до п’ятдесяти). Кожен з них вкладає у господарство частинку своєї душі. Директор господарства намагається з кожним роком покращувати умови праці для колективу, розуміючи – займатися сільським господарством – тяжка праця. Працюють в СВК і бажаючі трударі із сусідніх Іванівки та Гути Студенецької, їх і на роботу привозять, і з неї. З початку року на 12% виросла і заробітна плата кожного у колективі. Для успішної справи, впевнений Віталій Дмитрович, необхідно прислухатися одне до одного та всі питання вирішувати разом. Тоді порядок буде і у господарстві, і в кожного трудівника окремо.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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