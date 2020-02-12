Застраховані особи мають право на реабілітацію після важких захворювань і травм за кошти Фонду

Понад 460 млн гривень передбачено в бюджеті Фонду соціального страхування України на 2020 рік для забезпечення працюючих медичною реабілітацією. Таке лікування заплановано профінансувати для осіб, які матимуть потребу у відновленні здоров’я після інсультів, інфарктів, оперативних втручань та інших важких захворювань або травм.
«Лікування надається застрахованим особам на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за їх вибором з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я. Ця послуга дозволяє не лише закріпити результати стаціонарного лікування, але і є його повноцінним продовженням», – зазначила директор виконавчої дирекції Фонду Олена Дума.
Право на проходження реабілітації за кошти Фонду має кожен працюючий після закінчення гострого періоду захворювання та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в такому лікуванні.
Порядок отримання реабілітаційного лікування за кошти Фонду соціального страхування України:
– після надання пацієнту висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем, лікувальний заклад повідомляє про це робочий орган Фонду;
– не пізніше наступного дня у стаціонар лікарні до пацієнта прибуває фахівець Фонду, який за наданим паспортом та ідентифікаційним кодом самостійно перевіряє, чи є особа застрахованою;
– пацієнту надається перелік санаторіїв, які відповідають вимогам по профілю його хвороби, і він самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження лікування, про що зазначає в заяві;
– орган Фонду узгоджує з санаторієм наявність вільних місць і укладається тристоронній договір – між Фондом, санаторієм і хворим;
– застрахована особа направляється до санаторно-курортного закладу на відновне лікування зі стаціонару лікарні. На час реабілітації продовжується листок непрацездатності, за яким Фондом фінансується допомога по тимчасовій втраті працездатності, аби компенсувати особі втрачений за час лікування заробіток.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий