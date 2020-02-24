Чи потрібен Сновську фестиваль дитячих талантів?

Батьківська громадськість, культурна і музична спільноти Сновської об’єднаної територіальної громади та і, власне, самі діти і молодь зараз в очікуванні проведення чергового, вже четвертого, фестивалю «Обдаровані діти Сновщини».
Ініціював його проведення всі три рази і надавав фінансову підтримку з коштів обласного бюджету на виконання депутатських повноважень голова обласної ради Ігор Вдовенко.
Підтримка обдарованих дітей Сновщини, стимулювання, популяризація дитячої та юнацької творчості, демонстрація обдарувань дітей, сприяння розвитку зацікавленості у громаді до проблем талановитої дитини в соціальному оточенні – далеко не рядові напрямки у депутатській діяльності Ігоря Вдовенка. Підтримка дітей та молоді – це важливий пріоритет його роботи.
Для їх реалізації і було запропоновано організацію і проведення фестивалю дитячих талантів.
З 2017 року започатковано 7 основних номінацій фестивалю: хореографія (класична, народна, бальна, сучасна); вокал – соло (академічний, народний, фольклор, естрадний, джазовий); вокальні гурти (академічні, народні, фольклорні, естрадні, джазові); сольне музичне виконання на музичному інструменті; музичні гурти: духові, народні, джазові (кількість учасників до 8 осіб); оригінальний жанр (художнє слово, театр, театр мод тощо); образотворче мистецтво та декоративноприкладна творчість на тему: «З Україною в серці!»
На другому фестивалі число номінацій зросло до 9-ти.
Згідно з Положенням минулого року не допускалась участь у конкурсі по 7 номінаціях переможців І та ІІ фестивалю дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини», які отримали «Гран-прі» або І премію.
Для участі у ІІІ конкурсному відборі 54 педагоги та організатори заходу підготували 309 учасників. Загалом до оргкомітету було надійшло 49 заявок у номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» і 94 – з інших шести номінацій.
По кожній номінації конкурсні доробки оцінювались кваліфікованим журі у трьох вікових категоріях.
Конкурсні виступи учасників журі оцінювало за 10-бальною системою, основними критеріями якої були: технічна, виконавська акторська майстерність; відповідність репертуару віковій категорії; якість музичної композиції, фонограми; емоційність виступу; оригінальність конкурсного номеру; естетика сценічного костюму, а також тематична відповідність та майстерність виконання в номінації.
Усі конкурсанти отримали дипломи учасників фестивалю та цінні подарунки.
Майже увесь світловий день йшов відбір кращих номерів для заключного гала-концерту. У глядацькій залі змінювались глядачі, але журі наполегливо працювало.
ІІІ районний фестиваль дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини» став справжнім святом для всієї об’єднаної територіальної громади.
А на перший фестиваль оргкомітет прийняв 78 індивідуальних та колективних заявок з участю понад 150 дітей.
Якщо відбудеться 4-й фестиваль, то загальна кількість учасників може наблизитись до однієї тисячі.
Отже, чи потрібен Сновську фестиваль дитячих талантів?
Ініціював його проведення всі три рази і надавав фінансову підтримку з коштів обласного бюджету на виконання депутатських повноважень голова обласної ради Ігор Вдовенко.
Підтримка обдарованих дітей Сновщини, стимулювання, популяризація дитячої та юнацької творчості, демонстрація обдарувань дітей, сприяння розвитку зацікавленості у громаді до проблем талановитої дитини в соціальному оточенні – далеко не рядові напрямки у депутатській діяльності Ігоря Вдовенка. Підтримка дітей та молоді – це важливий пріоритет його роботи.
Для їх реалізації і було запропоновано організацію і проведення фестивалю дитячих талантів.
З 2017 року започатковано 7 основних номінацій фестивалю: хореографія (класична, народна, бальна, сучасна); вокал – соло (академічний, народний, фольклор, естрадний, джазовий); вокальні гурти (академічні, народні, фольклорні, естрадні, джазові); сольне музичне виконання на музичному інструменті; музичні гурти: духові, народні, джазові (кількість учасників до 8 осіб); оригінальний жанр (художнє слово, театр, театр мод тощо); образотворче мистецтво та декоративноприкладна творчість на тему: «З Україною в серці!»
На другому фестивалі число номінацій зросло до 9-ти.
Згідно з Положенням минулого року не допускалась участь у конкурсі по 7 номінаціях переможців І та ІІ фестивалю дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини», які отримали «Гран-прі» або І премію.
Для участі у ІІІ конкурсному відборі 54 педагоги та організатори заходу підготували 309 учасників. Загалом до оргкомітету було надійшло 49 заявок у номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» і 94 – з інших шести номінацій.
По кожній номінації конкурсні доробки оцінювались кваліфікованим журі у трьох вікових категоріях.
Конкурсні виступи учасників журі оцінювало за 10-бальною системою, основними критеріями якої були: технічна, виконавська акторська майстерність; відповідність репертуару віковій категорії; якість музичної композиції, фонограми; емоційність виступу; оригінальність конкурсного номеру; естетика сценічного костюму, а також тематична відповідність та майстерність виконання в номінації.
Усі конкурсанти отримали дипломи учасників фестивалю та цінні подарунки.
Майже увесь світловий день йшов відбір кращих номерів для заключного гала-концерту. У глядацькій залі змінювались глядачі, але журі наполегливо працювало.
ІІІ районний фестиваль дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини» став справжнім святом для всієї об’єднаної територіальної громади.
А на перший фестиваль оргкомітет прийняв 78 індивідуальних та колективних заявок з участю понад 150 дітей.
Якщо відбудеться 4-й фестиваль, то загальна кількість учасників може наблизитись до однієї тисячі.
Отже, чи потрібен Сновську фестиваль дитячих талантів?
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