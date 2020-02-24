Соціальним страхуванням в Україні охоплено 12,5 млн осіб

Кожен працюючий в Україні є застрахованим на випадок загальної чи професійної хвороби, травми, нещасного випадку, необхідності догляду за хворим членом родини, виникнення потреби у відновленні здоров’я та медико-соціальних послугах, а також смерті. Фінансування допомог, страхових виплат і послуг у разі настання страхових випадків гарантує Фонд соціального страхування України.
«Сьогодні під нашою опікою знаходиться 12,5 млн людей – це офіційно працевлаштовані, самозайняті, ФОП, особи, які працюють на умовах цивільно-правових договорів. Тобто всі, хто сплачує, або за кого сплачується роботодавцем єдиний внесок. Наші застраховані мають широкий перелік гарантій, від грошових виплат до соціальних послуг. Водночас, через нелегальну зайнятість тисячі людей залишаються без соціального захисту. Погоджуючись на неофіційну трудову діяльність, такі працівники ризикують залишитись без допомоги у разі втрати працездатності. Я закликаю не позбавляти себе прав на соціальний захист, допомоги і страхові гарантії та вимагати легального працевлаштування – це запорука, у першу чергу, вашої захищеності», – говорить директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Дума.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України здійснює виплати за листками непрацездатності, компенсуючи втрачений за період хвороби заробіток; надає допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та допомогу на поховання; гарантує курс реабілітаційного лікування працюючим після перенесених важких захворювань і травм; фінансує щомісячні страхові виплати і надає одноразову допомогу потерпілим на виробництві та членам їх сімей; забезпечує потерпілих лікуванням в закладах охорони здоров’я та санаторно-курортним лікуванням, фінансує для них лікарські засоби і вироби медичного призначення тощо.
Право на матеріальне забезпечення, страхові виплати та медико-соціальні послуги за кошти Фонду виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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