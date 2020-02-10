Олена Дума: забезпечуємо реалізацію конституційних прав усіх працюючих

У разі стійкої втрати професійної працездатності через нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання, Фондом соціального страхування України, зокрема, здійснюється фінансування одноразових допомог. Розмір цих виплат залежить від ступеня втрати професійної працездатності та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
Зазначимо, право на отримання потерпілим одноразової допомоги настає з дня встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Розмір виплати залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату. Максимальний розмір одноразової допомоги в разі 100% стійкої втрати працездатності станом на 01.01.2020 становить 35 734 гривень.
Одноразова допомога сім’ї потерпілого виплачується у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату. На сьогодні вона складає 210,2 тис. гривень.
Одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на утриманні померлого, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш ніж десятимісячного строку після смерті потерпілого, виплачується у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату, що на сьогодні дорівнює 42,04 тис. гривень.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий