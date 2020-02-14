Харизма Ади Роговцевої та Світлани Орліченко полонила уяву глядачів

Яким має бути спектакль, аби глядач покидав залу у повній ейфорії? Однозначну відповідь тут отримати важко, вподобання у кожного різні. Але стовідсотково має бути присутня професійна акторська гра, цікавий, неординарний сюжет та яскраві декорації. Все це мали змогу бачити глядачі іронічної комедії, створеної за п’єсою П.Пальмада та К.Дютюрона «Втікачки». Неповторні Ада Роговцева та Світлана Орліченко донесли до глядача глибокий філософський зміст, закладений у п’єсі. Спектакль був удостоєний головної театральної премії країни – «Київської пекторалі», а також «Кращий камерний спектакль» – «Схоже на щастя». Народна артистка України Ада Роговцева визнана актрисою року за образ Клод.
Комедія… Але водночас іронічна і трохи сумна. Бо розповідає історію двох абсолютно різних жінок, яких об’єднує самотність. Обидві вони тікають від непотрібності. Марго (Світлана Орліченко) 20 років свого життя присвятила сім’ї, але натомість отримала лише байдужість до себе. Тому у день повноліття доньки вона вирішує все кинути і втікти світ за очі. Клод (Ада Роговцева), яка за ініціативи доньки живе у будинку для людей похилого віку, також вирішує втікти із нудного, неприйнятного для неї середовища. Зустрічаються випадково на дорозі (яка символізує рух вперед) й вже відтоді їх долі поєднуються довірою і ніжністю.
Цікавий сюжет із безліччю непередбачуваних моментів та професійна акторська гра одразу спонукають читача повірити у дійство на сцені, співпереживати героїням. Майстерно обіграні реквізити, світло та музика на вищому рівні, а якісний гумор та весела атмосфера доповнюють позитивне враження. Разом з героїнями глядач сміється та переживає, але що важливо у сучасному театрі - мислить! Впевнена, що присутні у залі продовжили жити у творі навіть після закінчення спектаклю. Можливо, навіть задумалися, чи правильно вчиняють у житті і як прожити із задоволенням кожну його хвилю?
Отже, всі цілі мистецтва досягнуто!
Варто додати, що Сновський БК зібрав майже повну залу людей. Представники влади та різноманітних професій, молодь та старше покоління, всі вони аплодували стоячи та щиро дякували акторкам за можливість зануритись в інший світ. Приємно, що чимала кількість глядачів вручила зіркам квіти, а вони натомість відзначили теплу атмосферу нашого міста та «розуміння» публіки. Зустріч з видатними акторками України для жителів Сновщини організував відділ культури і туризму Сновської міської ради на чолі з Наталією Добненко. Примітно, що більше гастролей містами Чернігівщини не передбачалося. Приємним здивуванням стало і те, що навіть після годин, «прожитих» на сцені, незважаючи на втому, Ада Роговцева та Світлана Орліченко не обділили увагою нікого із глядачів. Із задоволенням спілкувалися з ними, багато фотографувалися та тепло обіймалися. Сновськ отримав унікальну можливість поринути в театральне життя разом із зірками. Спогади від зустрічі з якими будуть зігрівати пам`ять ще не один день.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Комедія… Але водночас іронічна і трохи сумна. Бо розповідає історію двох абсолютно різних жінок, яких об’єднує самотність. Обидві вони тікають від непотрібності. Марго (Світлана Орліченко) 20 років свого життя присвятила сім’ї, але натомість отримала лише байдужість до себе. Тому у день повноліття доньки вона вирішує все кинути і втікти світ за очі. Клод (Ада Роговцева), яка за ініціативи доньки живе у будинку для людей похилого віку, також вирішує втікти із нудного, неприйнятного для неї середовища. Зустрічаються випадково на дорозі (яка символізує рух вперед) й вже відтоді їх долі поєднуються довірою і ніжністю.
Цікавий сюжет із безліччю непередбачуваних моментів та професійна акторська гра одразу спонукають читача повірити у дійство на сцені, співпереживати героїням. Майстерно обіграні реквізити, світло та музика на вищому рівні, а якісний гумор та весела атмосфера доповнюють позитивне враження. Разом з героїнями глядач сміється та переживає, але що важливо у сучасному театрі - мислить! Впевнена, що присутні у залі продовжили жити у творі навіть після закінчення спектаклю. Можливо, навіть задумалися, чи правильно вчиняють у житті і як прожити із задоволенням кожну його хвилю?
Отже, всі цілі мистецтва досягнуто!
Варто додати, що Сновський БК зібрав майже повну залу людей. Представники влади та різноманітних професій, молодь та старше покоління, всі вони аплодували стоячи та щиро дякували акторкам за можливість зануритись в інший світ. Приємно, що чимала кількість глядачів вручила зіркам квіти, а вони натомість відзначили теплу атмосферу нашого міста та «розуміння» публіки. Зустріч з видатними акторками України для жителів Сновщини організував відділ культури і туризму Сновської міської ради на чолі з Наталією Добненко. Примітно, що більше гастролей містами Чернігівщини не передбачалося. Приємним здивуванням стало і те, що навіть після годин, «прожитих» на сцені, незважаючи на втому, Ада Роговцева та Світлана Орліченко не обділили увагою нікого із глядачів. Із задоволенням спілкувалися з ними, багато фотографувалися та тепло обіймалися. Сновськ отримав унікальну можливість поринути в театральне життя разом із зірками. Спогади від зустрічі з якими будуть зігрівати пам`ять ще не один день.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий