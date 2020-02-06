На лікарняні та декретні направлено 1,286 млрд грн

З початку 2020 року для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам Фондом соціального страхування України направлено понад 1,286 млрд гривень. Видатки на оплату матеріального забезпечення профінансовано за заявами-розрахунками, поданими страхувальниками по 13 січня 2020 року включно.
«Забезпечення своєчасного здійснення усіх виплат за соціальним страхуванням є нашим головним пріоритетом. Наразі ми працюємо не лише над пришвидшенням фінансування видатків за цим напрямом, але й над зміною підходів загалом – зокрема, вже найближчим часом запрацює електронний лікарняний, – говорить директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Дума. – На цей рік видатки за напрямом матеріального забезпечення збільшено на 1,94 млрд гривень, загалом на лікарняні, декретні і допомоги на поховання ми плануємо направити 16,86 млрд грн».
Станом на сьогодні з початку року Фонд направив:
- на допомогу по тимчасовій непрацездатності – 896,8 млн грн;
- на допомогу по вагітності і пологах – 386,2 млн грн;
- на допомогу на поховання – 3,3 млн грн.
Зазначимо, з 01 січня 2020 року частка від ЄСВ, яка спрямовується до бюджету Фонду соціального страхування України, складає 9,5727%.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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