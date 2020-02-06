Олена Дума: наведення ладу у фінансуванні лікарняних є першочерговим завданням Фонду

Пріоритетні завдання для забезпечення безперебійної роботи Фонду соціального страхування України та збільшення ефективності функціонування системи соцстрахування обговорили сьогодні, 05 лютого, на селекторній нараді під головуванням директора виконавчої дирекції Фонду Олени Думи.
Участь у заході взяв заступник Міністра соціальної політики, голова правління Фонду Олег Коваль, заступники директора та керівники управлінь виконавчої дирекції Фонду, начальники управлінь в областях і місті Києві.
Олена Дума акцентувала увагу керівників структурних підрозділів Фонду на пріоритетному забезпеченні стабільності виплат допомог по тимчасовій втраті працездатності застрахованим особам.
«Наше спільне завдання – забезпечити безперебійну та добросовісну роботу. Першочерговим є наведення ладу у фінансуванні лікарняних: необхідно організувати належну роботу щодо перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності і розрахунків їх сум. Зокрема, має бути налагоджена ефективна співпраця із закладами охорони здоров’я з метою недопущення зловживань у видачі лікарняних», – зазначила директор виконавчої дирекції Фонду Олена Дума.
Олег Коваль зазначив, що наразі Фонд очікує відповіді від Рахункової палати України щодо здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Фонду соціального страхування України.
Також заступник Міністра соціальної політики підкреслив, що найближчим часом в Україні буде впроваджено систему електронних лікарняних, проект відповідної постанови Уряду наразі передано на погодження центральних органів виконавчої влади.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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