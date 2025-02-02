воскресенье, 2 февраля 2025 г.

Високі нагороди отримали наші земляки

З нагоди Дня Соборності України начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус передав нагороди від Уряду та Президента мешканцям області.

Серед них ­ Олександр Артюшенко, староста Тур`янського старостинського округу та Андрій Школік, старший майстер Сновської дільниці Корюківського РЕМ. Почесні грамоти Кабінету Міністрів України стали для них показником  уваги і поваги.


Це – наші професійні, віддані роботі енергетики. У центрі – Андрій Школік.


 Як сказав у коментарі «Променю» Андрій Володимирович Школік, свою нагороду він вважає відзначенням роботи свого колективу й усіх, хто працює у сфері виробництва, транспортування та забезпечення енергією підприємств і будинків. Всі вони, попри непомірні складності сьогоднішньої війни, продовжують безвідмовно виконувати покладені обов’язки, почасти ризикуючи здоров’ям і життям.

– Свідченням цього є, приміром, виїзди бригад у зони обстрілів, на місця пожеж, туди, де аварійні ситуації, потреба в допомозі, де без них, без електрики – «ніяк». Тобто, є помітна і всіма відчутна наша робота, добру оцінку якій дають люди і саме життя. Долучилися до неї в Кабміні, що взаємно викликає вдячність, – зазначив А.В. Школік. 

Фото Олени КОМПАНЕЦЬ 

 

Автор: на

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