Високі нагороди отримали наші земляки

З нагоди Дня Соборності України начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус передав нагороди від Уряду та Президента мешканцям області.
Серед них
Олександр Артюшенко, староста Тур`янського старостинського округу та Андрій
Школік, старший майстер Сновської дільниці Корюківського РЕМ. Почесні грамоти
Кабінету Міністрів України стали для них показником уваги і поваги.
Це – наші професійні, віддані роботі енергетики. У центрі –
Андрій Школік.
Як сказав у коментарі «Променю» Андрій
Володимирович Школік, свою нагороду він вважає відзначенням роботи свого
колективу й усіх, хто працює у сфері виробництва, транспортування та
забезпечення енергією підприємств і будинків. Всі вони, попри непомірні
складності сьогоднішньої війни, продовжують безвідмовно виконувати покладені
обов’язки, почасти ризикуючи здоров’ям і життям.
–
Свідченням цього є, приміром, виїзди бригад у зони обстрілів, на місця пожеж,
туди, де аварійні ситуації, потреба в допомозі, де без них, без електрики –
«ніяк». Тобто, є помітна і всіма відчутна наша робота, добру оцінку якій дають
люди і саме життя. Долучилися до неї в Кабміні, що взаємно викликає вдячність,
– зазначив А.В. Школік.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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