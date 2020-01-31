І мрії народжуються, і задуми збуваються

Про діловода. Порадницю. І просто саму доброзичливість…
Переступивши поріг будівлі Великощимельського старостинського округу, відразу поринула в атмосферу порядку і доброзичливості. За столом у світлому кабінеті була не менш світла і заглиблена у паперові справи діловод Валентина Ященко. Двері її апартаментів у буквальному розумінні слів не зачинялися, оскільки заходили то одні, то інші відвідувачі. Усі з якимись питаннями, невідкладними, вкрай потрібними. Кожний, кому Валентина Федорівна приділяла необхідну увагу, виписувала довідку чи просто нотувала озвучену проблему, виходив від неї задоволений, із легкою усмішкою, упевненістю, що його почули і допоможуть.
А воно так і є. Бо молода трудівниця поважного самоврядного органу насправді тримає дуже високу планку службовця держави і вже встигла здобути шану і повагу сільчан та гостей Великого Щимеля.
Наразі там мешкає 777 людей, працюють бюджетні установи, торгові точки, налагоджене міжміське сполучення із обласним центром та Корюківкою. Звісно, це не ті «заводські» автобуси, що колись курсували від Тур’ї, але все одно хоч щось, хоч якось. Зрештою, не така гірка картина, як у низківців чи гутостуденян.
У В.Щимелі багато де включене вуличне освітлення, багато чого у цьому напрямку ще планується доробити паралельно з іншими справами.
А роботи по селу дійсно багато. Проситься оновлення сільський клуб, наче нещодавно відбудований, але все-таки зі свіжими «дірами», потребують вливання кошти і в місцевий НВК та бібліотеку, ФАП.
А по вулиці Чубарєва взагалі розгорнуте будівництво «віку» - упорядкування великого замуленого ставу. Колись водойма була окрасою села, от і вирішив народ, що має стати ще кращою, ошатнішою, із лавочками і столиками, місцями дозвілля, не лише молоді, а й людей старшого віку. Щось на кшталт «Герасимового озера», куди активісти ОТГ вклали чимало зусиль, часу і грошей.
Поки що ми побачили початок затії – гори піску, голубі тихі хвилі, чисте небо й загальну картину змін. Очевидних. Витребуваних. Для усіх… Починаючи з вулиці Центральної, де наполегливо усували неполадки РЕМівці, закінчуючи найвіддаленішим куточком у селі.
Знають життя своїх виборців і поважний в.о. старости Борис Добродій, і його незмінна помічниця – діловод Валентина Ященко, тому й виходить у них. І сільчани тягнуться, і мрії зароджуються, і задуми збуваються.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Переступивши поріг будівлі Великощимельського старостинського округу, відразу поринула в атмосферу порядку і доброзичливості. За столом у світлому кабінеті була не менш світла і заглиблена у паперові справи діловод Валентина Ященко. Двері її апартаментів у буквальному розумінні слів не зачинялися, оскільки заходили то одні, то інші відвідувачі. Усі з якимись питаннями, невідкладними, вкрай потрібними. Кожний, кому Валентина Федорівна приділяла необхідну увагу, виписувала довідку чи просто нотувала озвучену проблему, виходив від неї задоволений, із легкою усмішкою, упевненістю, що його почули і допоможуть.
А воно так і є. Бо молода трудівниця поважного самоврядного органу насправді тримає дуже високу планку службовця держави і вже встигла здобути шану і повагу сільчан та гостей Великого Щимеля.
Наразі там мешкає 777 людей, працюють бюджетні установи, торгові точки, налагоджене міжміське сполучення із обласним центром та Корюківкою. Звісно, це не ті «заводські» автобуси, що колись курсували від Тур’ї, але все одно хоч щось, хоч якось. Зрештою, не така гірка картина, як у низківців чи гутостуденян.
У В.Щимелі багато де включене вуличне освітлення, багато чого у цьому напрямку ще планується доробити паралельно з іншими справами.
А роботи по селу дійсно багато. Проситься оновлення сільський клуб, наче нещодавно відбудований, але все-таки зі свіжими «дірами», потребують вливання кошти і в місцевий НВК та бібліотеку, ФАП.
А по вулиці Чубарєва взагалі розгорнуте будівництво «віку» - упорядкування великого замуленого ставу. Колись водойма була окрасою села, от і вирішив народ, що має стати ще кращою, ошатнішою, із лавочками і столиками, місцями дозвілля, не лише молоді, а й людей старшого віку. Щось на кшталт «Герасимового озера», куди активісти ОТГ вклали чимало зусиль, часу і грошей.
Поки що ми побачили початок затії – гори піску, голубі тихі хвилі, чисте небо й загальну картину змін. Очевидних. Витребуваних. Для усіх… Починаючи з вулиці Центральної, де наполегливо усували неполадки РЕМівці, закінчуючи найвіддаленішим куточком у селі.
Знають життя своїх виборців і поважний в.о. старости Борис Добродій, і його незмінна помічниця – діловод Валентина Ященко, тому й виходить у них. І сільчани тягнуться, і мрії зароджуються, і задуми збуваються.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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