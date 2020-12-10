Фонд направив на лікарняні 10 млрд гривень

З початку року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності на загальну суму 10 мільярдів гривень. Загалом станом на сьогодні ФССУ виплатив застрахованим особам 10,7 млрд грн допомог по тимчасовій непрацездатності (сума враховує заяви-розрахунки, подані роботодавцями у кінці грудня 2019 року та профінансовані у січні 2020-го).
У
січні–листопаді поточного року прийнято на оплату лікарняні листки спільною
тривалістю 29 мільйонів 958 тисяч 759 днів. Допомоги вже профінансовано Фондом
соціального страхування України для 2,1 мільйона людей.
З
них 338 тисяч 507 днів – оплачена за кошти ФССУ ізоляція від COVID-19, на це
направлено 66 млн гривень.
За
1 мільйон 820 тисяч 954 днів догляду за хворими дітьми або родичами Фонд
компенсував втрачений заробіток на суму 559,3 млн гривень.
Нагадаємо,
у ФССУ відсутні затримки із фінансування по жодній зі статтей видатків, оплата
здійснюється вчасно та в повному обсязі. Слідкувати за станом фінансування
застраховані особи можуть у телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund за тегом #фінансування_страхувальників,
де щоденно оновлюється інформація про стан фінансування заяв-розрахунків.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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