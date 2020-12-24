Про малий бізнес на Сновщині і ситуацію з так званими касовими апаратами читачам «Променя» розповіла керівник місцевої податкової інспекції Тетяна Біба

–Загалом у нашому краї налічується майже шість сотень фізичних осіб-підприємців. З них 526 перебувають на спрощеній системі оподаткування. Вони, в свою чергу, поділені на три групи: І – це найдрібніший бізнес, як приклад – ті, хто торгує на базарі. Вони сплачують по 210 грн на місяць податку і єдиний соціальний внесок у розмірі 1100 грн. І, звісна річ, ринковий збір. Таких підприємців близько сотні; ІІ – найпоширеніша група, до неї належать 220 бізнесменів. Для них обов’язковим є єдиний податок (944 грн 60 коп.), податок на землю та нерухомість (сума залежить від розміру ділянки або комерційного об’єкта) і єдиний соціальний внесок (1100 грн); ІІІ – хто належить до такої групи, то сплачує 5% від свого грошового обороту. Вони самі визначають власний показник. (Фактично їм доводиться вірити на слово).
Граничні суми доходів ФОПів на єдиному податку з 1 січня 2021 р.: І – до 1 млн 2 тис. грн.; ІІ – 5 млн 4 тис. грн.; ІІІ – 7 млн 2 тис. грн. У разі перевищення цих показників – повинні перейти на загальну систему оподаткування.
Якщо вести мову про касові апарати (чи, як офіційно називають – реєстратори розрахункових операцій-РРО), то наразі їх у місцевих підприємців понад півсотні. Переважно вони встановлені у торговельних закладах, де продають алкогольні напої та тютюнові вироби, в аптеках. З 2021 року до цього переліку додадуться заклади, де торгують складною побутовою технікою (наприклад – телевізорами), надаються платні медичні послуги (наприклад – стоматологічні кабінети) і ювелірні магазини. Підприємцям І групи, тобто на ринку, касові апарати не потрібні. Представникам ІІ, ІІІ і ІV груп (хто на єдиному податку) відстрочено застосування РРО до 2022 року. Також скасовані й штрафні санкції за деякі порушення (невідповідність сум готівкових коштів на місці розрахунків сумі коштів у денному звіті РРО).
Разом з цим треба згадати, що зміни до діючого законодавства вносить парламент. Податкова служба працює згідно з наявною правовою базою і наданими повноваженнями. На даний час діє система державної підтримки малого бізнесу, пов’язана зі здійсненням обмежувальних протиепідемічних заходів (через захворюваність на коронавірус). Триває списання заборгованості в сумі до 3060 грн у сфері оподаткування (окрім ЄСВ). Ще – підприємці-платники єдиного податку (І групи) тимчасово звільняються від сплати цього податку і єдиного соціального внеску на період 6 місяців. Зміни торкнулися і порядку списання сум недоїмки з єдиного соціального внеску для тих, хто не здійснював діяльність з 1 січня 2017 року, і незначних сум податкового боргу. Передбачене відстрочення податкового боргу, загальна сума якого не перевищує 6800 грн, списання деяких штрафних санкцій та пені.
У рамках сервісного обслуговування платників податків ми проводимо відповідну роз’яснювальну роботу. Будь-який підприємець може звернутися до спеціалістів податкової інспекції у Сновську по консультацію або роз’яснення. Бажаючі мають можливість зателефонувати до головного управління ДПС у Чернігів: (0462)652397, 652379, 652309. Хто хоче також може скористатися спеціальними електронними інформаційними ресурсами: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator -rozrahunkovih-operatsiy/ або http://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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