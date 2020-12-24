четверг, 24 декабря 2020 г.

Касовий апарат – не єдина причина

 З осені велика кількість підприємців України долучилася до активних протестних акцій. Причиною стали наміри нинішніх правителів «притиснути» малий бізнес. Звісна річ, з «благими» намірами – «захистити права споживачів», унормувати систему контролю та обліку, краще боротися з контрабандою.  У принципі, все логічно. Олігархів  чіпати не хочуть, бо з ними домовляються. А ось тих, хто потроху  торгує у невеличкому магазинчику, й скубонути не гріх. Щоправда, нові владоможці забувають стару народну мудрість: з мужика більше однієї шкури не здереш. А ще – вони, мабуть, не читали поему Тараса Шевченка «Гайдамаки». Там  чітко написано, що робили наші предки з тими паразитами-чужинцями, які занадто нахабно  жили за рахунок українців…

Для початку наведемо приклад з роботи газети «Промінь». Здавна редакція надавала послуги з публікації оголошень, вітань тощо.  Людина, яка хотіла продати будинок, диктувала текст, сплачувала до редакційної каси гроші й отримувала квитанцію. А ввечері ми відносили готівку до банку. Але тепер потрібно  працювати згідно з новими вимогами. Довелося  майже за дві тисячі гривень придбати «програмний реєстратор розрахункових операцій» - тобто встановити на комп’ютері спеціальну програму. А ще – купити за понад вісімсот гривень невеличкий принтер, який  друкує касові чеки. Працюємо, як і раніше, але витратили певну суму грошей на «функції додаткового контролю». Хоча назвати ці витрати потрібними – язик не повертається. 

Близько сотні представників малого бізнесу Сновщини у різний спосіб взяли участь у всеукраїнських акціях протесту. Один із них – Олег Хасенко. Разом з групою однодумців він побував  у Києві. Тоді  масові заходи змусили деяких депутатів Верховної Ради дещо переглянути свої позиції стосовно посилення контролюючого тиску на підприємців. Воно  й зрозуміло:  йде  якийсь ситий і задоволений народний обранець зранку на роботу, думку гадає, як народ зробити  щасливим і заможним, аж тут його під будівлею парламентського комітету оточує  юрба  затятих  громадян. А їм пальця до рота не клади, та й локшину  на вуха не повісиш -  грамотні вони, ціну словам і грошам добре знають. Ось і випадає  депутат із зони комфорту…

– Питання  не лише в касових апаратах, - каже Олег Хасенко. – Хоча купити отой реєстратор розрахункових операцій  теж коштує чималих грошей. Якщо магазин великий і там представлені різні групи товарів – «апаратик» для нього  може обійтися в кількадесят тисяч гривень. А ще ж треба з часом платити за його обслуговування та оновлення програмного забезпечення. Нас намагаються заспокоїти, мовляв, зробіть собі «апарат» у смартфоні. І при цьому «забувають», що у деяких селах мобільний  інтернет недоступний.

Загалом, будь-які  посилення «контролю» і перевірки тягнуть за собою, як зараз модно казати, корупційні ризики. Ну хто не знає про хабарництво, з яким теперішні владоможці так і не налагодили ефективної боротьби? (Хоча перед виборами обіцяли). І оті розповіді про протидію контрабанді. Будь-яка людина  при здоровому глузді знає, що з незаконним ввезенням товарів з-за кордону мають боротися митниця і прикордонна служба.  Не підприємці організовують «процес», а люди з погонами і їхні покровителі у високих кабінетах.  Проте у Верховній Раді чомусь вирішили взятися за підприємців, а не за тих, хто налагоджує  усілякі  «схеми».

Поміж депутатів «ходив» проєкт, згідно з яким власника магазину можна було оштрафувати на 51 тисячу гривень, якщо в нього немає підтверджуючих документів на товар. Після протестів «цифра», на щастя, ніби зникла. Але сам підхід залишився. Приїде перевіряючий до крамниці, побачить ящик з яблуками, який я купив у господаря в сусідньому селі, й почне вимагати документацію про походження цих фруктів. Звісна річ, де в того  селянина довідки? У нього є врожай, а я його продаю. Все. Але це – наче порушення. Треба сплачувати штраф.  Або – відгукнутися на «доброзичливу» пропозицію контролера і щось покласти до його кишені… Приблизно те ж саме стосується і непродовольчих товарів. Хтось закупився рік чи два тому запчастинами, одягом, посудом або іншим крамом десь на оптових  ринках. Які там і хто видавав документи?

І ще. Підприємці вимагають рівного ставлення  нинішньої влади до всього бізнесу. Бо мільйонерам та мільярдерам з якоїсь причини можна ігнорувати карантинні вимоги. Усі знають, як  в умовах епідемії одна мережа будівельних гіпермаркетів продовжувала  торгувати, наче до їхніх приміщень  інфекція дивовижним чином не потрапляла. А в дрібних магазинах  правоохоронці ловили продавців при спробі продати комусь електролампочку… Тому якщо  карантин – то для всіх. Взагалі  ж, протиепідемічні заходи мають оголошувати з урахуванням наслідків для економіки. Бо життя не зупиняється. 

Довідково 

За інформацією  з фінансового відділу міської ради, за 11 місяців поточного року фізичні особи-підприємці сплатили до бюджету Сновської  об’єднаної  територіальної громади 9 мільйонів 158 тисяч гривень. Це складає близько 10% від власних надходжень місцевої скарбниці. Ще 1 мільйон 856 тисяч гривень сплатили податку на доходи (із своїх зарплат) наймані працівники підприємців.  З тих платежів, які надходь  до місцевого бюджету від ФОПів, найбільша сума – 8 млн 615  тис. грн – так званий єдиний податок.

Загалом бюджет нашої громади (по загальному фонду) за 11 місяців сягнув суми в 154 млн 920 тис. грн. Причому власні наші  доходи – 88  млн 859 тис. грн. Решту ми отримуємо «згори».

Одним із основних джерел наповнення бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Простіше кажучи – це те, що вираховується із зарплатні кожної працюючої людини. У даному випадку на Сновщині провідними платниками є працівники закладів освіти (6 млн 393 тис. грн), підприємств залізничного транспорту (5 млн 927 тис. грн),  підрозділів прикордонної служби (2 млн. 474 тис. грн) і районної лікарні (1 млн 686 тис  грн). І тут варто зазначити, що насправді  ці люди сплачують набагато більші податки зі  своїх зарплат.  Бо вищенаведені цифри – лише 60% від загальної суми  податкових платежів. Згідно з чинним законодавством частка у 60% надходить до бюджету громади, 15% спрямовується до обласного бюджету, а решта 25% - до державного  (тобто центрального).


Для порівняння 

Податки сплачуються в кожній країні світу. Так побудоване цивілізоване суспільство й досі ще ніхто не вигадав кращої системи. Єдине, довкола чого тривають дискусії – це скільки саме треба сплачувати. 

У нормальних і розвинених країнах діє принцип: хто має великий дохід – відраховує більше, а хто маленький – менше. Щоб проілюструвати, як це виглядає в Україні, зокрема – у Сновському районі, «Промінь» наведе добірку статистичних даних.

Отже, журналіст звичайної районної газети зі своєї  місячної зарплати сплачує 1 тис. 114 грн 58 коп. податку на доходи фізичних осіб і 92 грн 88 коп. військового збору.  Разом – 1 тис. 207 грн 46 коп. Позаяк він є найманим працівником, редакція сплачує за нього 1362 грн єдиного соціального внеску. 

Вчитель місцевої школи, маючи професійний стаж десять років і працюючи на повну ставку, сплачує ПДФО в сумі близько 1 тис. 900 грн, ВЗ – 200 грн. Також управління освіти сплачує за нього ЄСВ – 2 тис. 600 грн.

Ситуація в галузі охорони здоров’я така: медсестра поліклініки райлікарні віддає з власного доходу  891 грн 54 коп. щомісяця на ПДФО і 74 грн 30 коп. – ВЗ. Єдиний соцвнесок за неї сплачує медзаклад – 1100 грн. Хоча якщо в якоїсь медсестри є доплата за стаж  і шкідливі умови роботи, то зарплатня в неї трохи більша й соцвнесок, відповідно, може сягнути 1400 грн.

Схожі  показники і в оподаткуванні працівників культури. Скажімо, бібліотекар, який працює на ставку, віддає так званого прибуткового податку 930 грн. 69 коп і майже 88 грн війського збору. А єдиного соцвнеску за нього відраховується 1137 грн 51 коп. 

Фізична особа-підприємець (скажімо, ІІ групи) сплачує щомісяця єдиний податок в розмірі 944 грн 60 коп. і єдиний соціальний внесок – 1 тис. 100 грн. Якщо в бізнесмена є власний об’єкт нерухомості (магазин, майстерня тощо), то він відраховує ще й земельний податок. Цей платіж  залежить від площі ділянки, яка використовується з комерційною метою. Скажімо, за землю під магазином площею 40 кв. м десь у середмісті Сновська віддають 100 грн на місяць.

Олег МІРОШНИЧЕНКО

Автор: на
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