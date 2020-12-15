Неякісні медогляди зменшують працездатність працівників

За даними Фонду соціального страхування України упродовж 9 місяців 2020 року загальна кількість встановлених діагнозів професійних захворювань склала 3 695. Часто набуття професійного захворювання пов’язано із несвоєчасно вжитими заходами щодо оздоровлення працівників, усунення недосконалостей технологічно процесу тощо. Зокрема, причиною цього є неякісно проведені медичні огляди співробітників, через що потреба в оздоровленні чи коригуванні виробничого процесу не визначається.
Так,
наявні
випадки встановлення професійних захворювань працівникам, у яких за
результатами періодичних медичних оглядів протягом останніх 2 років патологій
не було виявлено.
«Професійні
захворювання зазвичай є наслідком тривалого шкідливого впливу на організм
людини, вони не розвиваються миттєво. Тож якщо медичний огляд, датований роком
тому, давав висновок, що людина здорова, а сьогодні в неї діагностують хворобу
органів дихання, то, скоріш за все, медогляд було проведено неякісно. Як
наслідок, роботодавець не вжив відповідні оздоровчі заходи, які могли б
упередити розвиток хвороби, не модернізував обладнання тощо», – зазначає
начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ
Сергій Таровик.
Існуюча
ситуація щодо несвоєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних
професійних захворювань (отруєнь) при проведенні медоглядів не дає можливості
роботодавцю своєчасно запровадити необхідні профілактичні оздоровчі заходи щодо
збереження здоров’я працюючих та скорочує термін працездатності співробітників.
Основними
обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання за 9 місяців 2020
року, є: недосконалість технологічного процесу – 31,9%, невикористання засобів
індивідуального захисту – 11,6% та недосконалість механізмів та робочого
інструменту – 10,3% від їх загальної кількості.
За наявними фактами несвоєчасного
виявлення підозри на профзахворювання при проведенні медоглядів,
робочими органами виконавчої дирекції Фонду проводиться робота із відповідними
органами та закладами охорони здоров’я, які здійснюють контроль та відповідають
за якісне проведення медичних оглядів.
Міністерство охорони здоров’я України повідомило Фонд
про розпочату роботу з розробки нової редакції проекту наказу, який буде
регулювати діяльність, пов’язану з проведенням медичних оглядів працівників
певних категорій.
Зазначимо,
попереднє та періодичне проходження медичних оглядів є обов’язковим для всіх
працівників, зайнятих на важких, зі шкідливими або небезпечними умовами праці
роботах, де є потреба у професійному доборі, а також для усіх осіб віком до 21
року незалежно від умов праці. Метою проведення медоглядів є визначення стану здоров’я
працівника, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасне
виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності
медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт тощо.
Організація
проходження медоглядів здійснюється роботодавцем за його рахунок. Крім того, за
результатами медичних оглядів роботодавець зобов’язаний у повному обсязі
провести відповідні оздоровчі заходи, визначені в заключному акті, а також усунути
причини, що призводять до професійних захворювань
(отруєнь).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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