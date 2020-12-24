Ліс треба чути серцем

Щорське лісництво, загальна площа якого становить 5425 га, входить до складу ДП «Корюківське лісове господарство».
Колектив лісництва не надто великий – тут трудиться 17 чоловік, з них 10 - майстри лісу. На зимовий період рятувальників та пожежних, як сезонних робітників, звільняють, а навесні знову приймають на роботу. Роботи у лісівників вистачає завжди, і навіть напередодні новорічних свят всі вони трудяться на повну силу. Про робочі будні підприємства розповів лісничий Станіслав Моцар (на фото).
– Слід почати з того, що цього року у нас нове керівництво. Корюківський лісгосп очолив Андрій Лашко. Відвідавши нашу контору та ретельно оглянувши будівлю, він пообіцяв вже з прийдешнього року покращити адмінбудівлю нашого лісництва. Позитивним моментом є й те, що трохи покращився економічний стан господарства, адже ціни на лісопродукцію цьогоріч значно зросли.
Напередодні новорічних свят працівники лісництва зосередили роботу на заготівлі ялини новорічної. Загалом у нас є шість плантацій, де вирощують новорічні деревця. До речі, вже майже тиждень їх можна купити на території лісництва, а також, за бажанням покупця, разом з лісником можна виїхати на плантацію та вибрати ту ялинку, яка буде до смаку саме вам. Вартість ялинки або сосни коливається від 55 гривень (дерево до метра), до 2500 грн (сім-вісім метрів). Проте найбільш затребуваними є ялинки від 1,6 до 2 метрів вартістю 75 гривень.
Дуже просто перевірити, чи легальною є ялинка, яку ви придбали. На ній обов’язково є маркування самоклейними етикетками та пластмасовими бирками-стяжками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняти, тому повторно етикетки використати не можна. Ялинки матимуть індивідуальний номер та штрихкод, який є в Системі електронного обліку деревини, куди вносять дані щодо постачальника, його підпорядкованості та форми власності. Штрафи за незаконну заготівлю новорічних дерев коливаються від 520 до 2347 грн залежно від діаметра хвойного дерева. Також розмір шкоди залежить від місця незаконної рубки ялинки та діаметра дерева у корі біля шийки кореня.
Щоб запобігати несанкціонованим вирубкам, лісництво взаємодіє з поліцією, а також створеними рейдовими бригадами, які можуть перевірити, чи чіповану ялинку ви везете додому з лісу. Щоправда, цього та минулого року порушників виявлено не було.
– Для того, щоб зустріти Новий рік без боргів та вже з його початку виконувати планові показники 2021 року, ми стараємося завершити все заплановане у 2020-му, – розповідає Станіслав Моцар. – І поки що нам все вдається. Ми продовжуємо виконувати рубки догляду (сюди входить освітлення та прорідження), рубки головного користування, санітарні (випилюємо дерева, вражені паразитами).
Окрім цього, продовжуємо охороняти ліс від шкідників. Тут варто згадати верхівкового короїда, який завдав великої шкоди соснам минулого року. Зараз його поширення дещо знизилося через якісні санітарні рубки у місцях спалаху. Запобігаємо і самовільній вирубці дерев. Також виконуємо план заготівлі лісового насіння вільхи чорної та шишок сосни звичайної.
У найближчих планах Станіслава Володимировича створення спільно з Єлінським лісництвом лісового розсадника площею близько гектара.
Зосереджуватиметься ще більша увага на посадках лісу. Окрім завчасно запланованих, будуть ще і позапланові. Серед них – посадка у Нових Млинах, де цього року через людську недбалість згоріло 23,7 га лісу. З настанням весни розпочнуть приготування до пожежо-небезпечного періоду, а також створення мінералізованих смуг.
Станіслав Моцар впевнений, що ліс треба відчувати серцем. Саме тому кожен працівник лісництва має захищати його не лише для себе, а й заради майбутніх поколінь, які повинні і надалі жити в краю, який в усі часи вважався краєм лісів та зелених насаджень.
Тетяна ЛИТВИН
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