У цьому відділенні навіть у Новий рік, як на передовій

Про лікаря від Бога Сергія Станішевського ми говорили не раз, але хочеться продовжувати і продовжувати.
Про те, який непомірно важкий тягар несе він у час пандемії, як вміло організовує роботу, згуртовує колектив і дає раду хворим.
Скільки їх перебуло на прийомах за рік, що добігає – не перелічити, і скільки ще буде у році прийдешньому – теж не спрогнозувати. Однак у тому, що коронавірусна інфекція відступати не збирається, Сергій Вікторович не сумнівається... Радить землякам не боятися її і більше уваги приділяти власному здоров’ю! А це і вітаміни, і позитивні емоції, і оптимізм у будь-якій, навіть найскладнішій, ситуації. Принаймні, медсестра Світлана Мартюхіна і молодша медсестра Ірина Масло його ніколи не втрачають. Бува, з ніг валяться від непомірних навантажень, а, дивлячись на свого трудоголіка-керівника, десь сили беруть і надію, що колись все, що тепер на них і усіх нас напало, стане лише страшним сном, минулим без вороття.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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