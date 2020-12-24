четверг, 24 декабря 2020 г.

Завершилася виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»

 Напередодні дня Святого Миколая у Сновському центрі дитячої та юнацької творчості розпочала свою роботу щорічна екологічна виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет», яка проходила у трьох вікових категоріях  (9-11, 12-14, 15-17 років) та п’яти номінаціях: «Стилізована ялинка», «Новорічний букет», «Новорічна композиція», Новорічний вінок» та «Новорічна картина». 

За словами директорки Сновського ЦДЮТ Наталії Скотаренко, суть виставки-конкурсу полягає в першу чергу в екологічному вихованні підростаючого покоління. Бо зимовий букет – це екологічно, зручно, сучасно та красиво. Конкурс створений передусім для того, щоб люди зрозуміли, що для того, аби створити новорічну атмосферу, не обов’язково вирубувати у лісах справжні дерева, бо їх можна зробити і не завдаючи природі шкоди. 

Переможці онлайн-голосування – учениці 7 класу Сновської ЗОШ №2 Єлизавета Рибальченко та Марія Зорко.


Цього року на виставці  було представлено 34 роботи.  Для виготовлення новорічних атрибутів в хід йшли іграшки, шишки, просо, нитки, вата, гілки, тісто, горіхи, жолуді, кленове листя… Загалом все те, з чого можна зробити справжню зимову красу, застосовуючи свої творчі вміння. 

Вісімнадцятого грудня було підведено підсумки конкурсу. 

У номінації «Стилізована ялинка» у віковій категорії  9-11 років І місце здобула Ангеліна Моісеєва (учениця КЗ «Сновська гімназія»); у віковій категорії 12-14 років І місце посів Тимур Куценко (Сновська гімназія); у віковій категорії 15-17 років першою стала  Анастасія Бригинець (Сновська гімназія) та вихованці гуртка «Арт-студія» Наталія Савченко, Анна Ткаченко, Анастасія Личак, Анастасія Заболотна (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1).

У номінації «Новорічний букет» (вікова категорія 9-11 рр.) І місце - у вихованців гуртка «Арт-студія» Дениса Мосі, Олександри Довбиш, Мілани Заніздри (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1); (вікова категорія 12-14 рр.) - І місце здобула  Поліна Литвиненко (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1); (вікова категорія 15-17 рр.) І місце - Діана Омеляненко (Кучинівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

У номінації «Новорічна композиція» у віковій категорії 9-11 років перше місце розподілили між собою Поліна Бойко (Сновський НВК) та Катерина Іванчик (Петрівський НВК). У віковій категорії 12-14 років перше місце у Марії Зорко та  Єлизавети Рибальченко (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №2). У віковій категорії  15-17 років І місце зайняв Павло Куценко (Сновська гімназія).

У номінації «Новорічний вінок» І місце отримала Аліна Мила (Кучинівська ЗОШ І-ІІІ ст.) (вікова категорія 9-11 років), І місце у віковій категорії 12-14 років – Аліна Асосок та  Богдан Абрамов (Великощимельський НВК).

У номінації «Новорічна картина» у віковій категорії  9-11 років І місце посіла  Анна Бондаренко (Петрівський НВК); у віковій категорії 12-14 років першим став Вячеслав Бруй (Рогізківський НВК).

За результатами онлайн-голосування приз глядацьких симпатій отримали Єлизавета Рибальченко та Марія Зорко.

Грамоти та подарунки можна отримати з 23 грудня у Сновському ЦДЮТ. 

Тетяна ЛИТВИН

Автор: на
Ярлыки:

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