Завершилася виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»

Напередодні дня Святого Миколая у Сновському центрі дитячої та юнацької творчості розпочала свою роботу щорічна екологічна виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет», яка проходила у трьох вікових категоріях (9-11, 12-14, 15-17 років) та п’яти номінаціях: «Стилізована ялинка», «Новорічний букет», «Новорічна композиція», Новорічний вінок» та «Новорічна картина».
За словами директорки Сновського ЦДЮТ Наталії Скотаренко, суть виставки-конкурсу полягає в першу чергу в екологічному вихованні підростаючого покоління. Бо зимовий букет – це екологічно, зручно, сучасно та красиво. Конкурс створений передусім для того, щоб люди зрозуміли, що для того, аби створити новорічну атмосферу, не обов’язково вирубувати у лісах справжні дерева, бо їх можна зробити і не завдаючи природі шкоди.
Цього року на виставці було представлено 34 роботи. Для виготовлення новорічних атрибутів в хід йшли іграшки, шишки, просо, нитки, вата, гілки, тісто, горіхи, жолуді, кленове листя… Загалом все те, з чого можна зробити справжню зимову красу, застосовуючи свої творчі вміння.
Вісімнадцятого грудня було підведено підсумки конкурсу.
У номінації «Стилізована ялинка» у віковій категорії 9-11 років І місце здобула Ангеліна Моісеєва (учениця КЗ «Сновська гімназія»); у віковій категорії 12-14 років І місце посів Тимур Куценко (Сновська гімназія); у віковій категорії 15-17 років першою стала Анастасія Бригинець (Сновська гімназія) та вихованці гуртка «Арт-студія» Наталія Савченко, Анна Ткаченко, Анастасія Личак, Анастасія Заболотна (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1).
У номінації «Новорічний букет» (вікова категорія 9-11 рр.) І місце - у вихованців гуртка «Арт-студія» Дениса Мосі, Олександри Довбиш, Мілани Заніздри (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1); (вікова категорія 12-14 рр.) - І місце здобула Поліна Литвиненко (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1); (вікова категорія 15-17 рр.) І місце - Діана Омеляненко (Кучинівська ЗОШ І-ІІІ ст.)
У номінації «Новорічна композиція» у віковій категорії 9-11 років перше місце розподілили між собою Поліна Бойко (Сновський НВК) та Катерина Іванчик (Петрівський НВК). У віковій категорії 12-14 років перше місце у Марії Зорко та Єлизавети Рибальченко (Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №2). У віковій категорії 15-17 років І місце зайняв Павло Куценко (Сновська гімназія).
У номінації «Новорічний вінок» І місце отримала Аліна Мила (Кучинівська ЗОШ І-ІІІ ст.) (вікова категорія 9-11 років), І місце у віковій категорії 12-14 років – Аліна Асосок та Богдан Абрамов (Великощимельський НВК).
У номінації «Новорічна картина» у віковій категорії 9-11 років І місце посіла Анна Бондаренко (Петрівський НВК); у віковій категорії 12-14 років першим став Вячеслав Бруй (Рогізківський НВК).
За результатами онлайн-голосування приз глядацьких симпатій отримали Єлизавета Рибальченко та Марія Зорко.
Грамоти та подарунки можна отримати з 23 грудня у Сновському ЦДЮТ.
Тетяна ЛИТВИН
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