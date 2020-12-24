Велика радість на зимове свято

Період зимових свят розпочався у Нових Млинах 19 грудня, на День Святого Миколая. У сільській бібліотеці було організовано цікаве святкування для місцевих дітлахів – з конкурсами, розвагами та подарунками.
Діти власноруч прикрасили ялинку іграшками, сонечками і голубами бажань. Учасники свята принагідно передали побажання здоров’я, миру та добра для військовслужбовців української армії, які зараз воюють за свободу рідної землі.
До речі, напередодні, 18 грудня, природа подарувала жителям Нових Млинів рідкісну нагоду побачити лебедів. Зграя з десяти білих і чотирьох сірих птахів зупинилася на річці Снов біля села. Кожен охочий міг роздивитися цих велетнів зблизька, погодувати їх. Люди несли лебедям яблука, хліб, зерно, спостерігали, як вони плавають та пірнають, ходять по кризі. Якось символічно все виглядало - до приходу Святого Миколая до нашого краю завітали і лебеді. Єдине, чого остерігаються новомлинівці, це щоб цих гарних і чудових птахів не постріляли браконьєри…
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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