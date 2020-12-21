Фонд виплатив внутрішньо переміщеним особам 2,1 млрд грн

Сума страхових виплат, які протягом січня–листопада 2020 року Фонд соціального страхування України профінансував для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали на виробництві, а також членів їх сімей, склала 2,1 млрд грн. Це на 133,5 млн грн, або 6,8% більше, ніж за той же період 2019 року.
Виплати
отримували 47 667 внутрішньо переміщених осіб, потерпілих внаслідок
нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань (членів їх сімей).
Зокрема,
за оперативними підсумками 11 місяців 2020 року:
• щомісячні
страхові виплати фінансувались для 45,9 тис. потерпілих, середній розмір
виплати на одну особу склав 4 230,56 грн. Загалом на це направлено 2 млрд
гривень;
• для
1,8 тис. осіб, які мають на це право в разі втрати годувальника, Фонд
профінансував щомісячні страхові виплати на загальну суму 64,6 млн грн,
середній розмір такої допомоги склав 3 447,46 грн;
• одноразові
допомоги в разі стійкої
втрати професійної працездатності призначено для 33
внутрішньо переміщених осіб.
Середній розмір
допомоги на одного потерпілого склав 12,9 тис. грн;
• одноразову допомогу
в разі смерті потерпілого у сумі 210,2 тис. грн виплачено для
однієї родини;
• для 56 потерпілих
внутрішньо переміщених осіб профінансовано допомоги у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання майже на 1 млн грн.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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