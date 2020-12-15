Безпека пересування в ожеледицю

Ожеледиця – це шар щільного льоду, який утворюється на поверхні землі і на предметах, що оточують людину, при замерзанні переохолоджених крапель дощу або туману при невеликій мінусовій температурі навколишнього повітря.
Ожеледиця створює безпосередню
небезпеку життю і здоров'ю людей, безпечному руху транспортних засобів по
дорогах.
У нещасного випадку можуть бути
різні причини, але найчастіше – це необережність.
Взимку люди часто травмуються
через ожеледицю на ковзанках, на припорошених снігом та слизьких доріжках.
Уберегтися від травм під час ожеледиці можна, якщо дотримуватися простих правил
поведінки:
• перед виходом із будинку
натріть наждачним папером підошву або наклейте на неї лейкопластир чи
ізоляційну стрічку;
• людям похилого віку краще
взагалі не виходити з дому у такі дні;
• ходіть по тротуарах, посипаних
піском або сіллю, а якщо вони не посипані, ходіть по непритоптаному снігу, який
зазвичай залишається на внутрішньому краї тротуару;
• при ступанні по льоду максимальне
навантаження на стопу повинно припадати не на п'яту, а на носок;
• ходіть неквапливо, ноги злегка
розслабте в колінах;
• не тримайте руки в кишенях — це
збільшує ймовірність не тільки падіння, але й отримання тяжких травм, особливо
переломів;
• бережіться ковзанок,
припорошених снігом, ходіть по освітленій частині тротуару, не перебігайте
проїжджу частину дороги;
• під час танення снігу та льоду
дуже небезпечними є бурульки. Для того, щоб уникнути травм від них, не ходіть
близько попід стінами будинків;
• при падінні на руку можливий
перелом кісток передпліччя або кисті. В цьому випадку накладіть одну шину (з
підручного матеріалу – дошки, гілки тощо) на внутрішню поверхню руки. У
напівзігнуті пальці вкладіть валик та підвісьте руку перед грудьми;
• при переломі стопи
або гомілки дві шини закріпіть з обох боків ноги з фіксацією стопи та коліна;
• при сильній кровотечі зав'яжіть
шарф, хустку, ремінь на 10-15 см вище місця пошкодження, паличкою сильно
закрутіть їх. Травмованого необхідно відвезти в лікарню протягом години, якщо
він перебуває на холоді; через 1,5 години – якщо він у теплі. Коли за цей час
потерпілого не доставлено в лікувальний заклад, закрутку розпускають,
передавлюючи артерію вище рани, а через 8-10 хвилин знову закручують;
• якщо ви послизнулися,
присядьте, щоб знизити висоту падіння. У момент падіння постарайтеся
згрупуватися і, перекотившись, пом'якшити удар об землю. Не намагайтеся
врятувати речі, які несете в руках. Не кваптеся підводитись, огляньте себе, чи
немає травм, попросіть перехожих допомогти вам.
Пам'ятайте: особливо небезпечними
є падіння на спину догори обличчям, тому що може трапитися струс мозку. У разі
одержання травми обов'язково зверніться до лікаря за наданням медичної
допомоги.
Будьте обережними, не наражайтеся
на небезпеку!
Шановні роботодавці! Дбайте про
свою безпеку та безпеку ваших працівників! Бажаємо роботи без травм і
профзахворювань!
Сергій
Лисогор, страховий експерт з охорони праці
Городнянського
відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
Комментариев нет:
Отправка комментария