На площі міста вже встановили новорічну ялинку

Встановлення цьогорічної ялинки викликало активне обговорення серед жителів міста у мережі Фейсбук. Одні були категорично проти, пропонуючи всі кошти, заплановані на її встановлення, перерахувати на лікарню, інші підтримували цю ідею, мовляв, новорічне дерево навпаки наповнить серця людей спокоєм та щастям, і хоч на декілька хвилин допоможе відволіктися від буденних проблем. А що вже говорити про важливість новорічної ялинки для дітей, які завжди з нетерпінням чекають її відкриття…
Нині важко уявити новорічне свято без зеленої, пухнастої красуні. Саме тому на останній сесії міської ради голова ОТГ Олександр Медведьов виніс питання щодо доцільності встановлення головної ялинки міста. Депутати проголосували, підтримавши пропозицію все таки не порушувати традицію Нового року.
Як повідомив «Променю» заступник міського голови Сергій Силенок, вже шостий рік поспіль ялинку місцева влада не купує. Цьогорічна, майже дев’ятиметрова красуня, виросла у Хотуничах біля приміщення сільської ради.
З міського бюджету на придбання іграшок та гірлянд було виділено 20 тисяч гривень. Тепер завдяки святковій ілюмінації засяє не лише ялинка, а й парк біля площі. Додатково було витрачено 4200 грн на найману техніку (кран та тягач).
Як і попередні роки, наряджатимуть новорічну красуню працівники ЖЕД. Його начальниця Ганна Кошова розповіла, що прикрашатимуть ялинку в стилі попередніх років. До тих іграшок та гірлянд, які лишилися з минулого року додадуть нові. До речі, школи цього року не були задіяні для виготовлення новорічних іграшок через пандемію коронавірусу.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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