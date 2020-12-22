2,2 мільйона українців знаходились на лікарняних і декретних за підсумками 11 місяців

Упродовж
січня–листопада Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування
заяви-розрахунки на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, у
зв’язку із вагітністю та пологами, а також на поховання для 2,2 млн
застрахованих осіб.
Матеріальне забезпечення нараховано на суму близько 14,5 млрд гривень.
Зокрема,
допомоги по тимчасовій втраті працездатності нараховано для майже 2,1 мільйона
осіб, з яких понад 56 тисяч – у разі ізоляції від COVID-19.
Допомоги по вагітності та пологах – для 130 тисяч
жінок, допомоги на поховання – за понад 10,3 тис. страховими випадками.
У
ФССУ відсутні затримки із фінансування по жодній зі статтей видатків, оплата здійснюється
вчасно та в повному обсязі.
Порядок отримання матеріального
забезпечення від Фонду:
1.
Отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає
до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера,
для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового
стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне
забезпечення).
2.
Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із
соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається
рішення щодо надання матеріального забезпечення).
3.
Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та
оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.
4.
Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду (ми радимо робити це дистанційно),
після чого здійснюється перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний
рахунок страхувальника. Дізнатись, чи вже перераховано Фондом кошти,
застраховані особи можуть у телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund за тегом #фінансування_страхувальників,
де щоденно оновлюється інформація про стан фінансування заяв-розрахунків.
5.
Виплата роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам у
найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати
заробітної плати, або одразу після отримання коштів від Фонду.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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