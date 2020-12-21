Щомісячні страхові виплати за листопад профінансовано у повному обсязі

Щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, зокрема у разі профхвороб на COVID-19, отримують від Фонду соціального страхування України страхові виплати, які компенсують втрачений заробіток залежно від ступеня стійкої втрати працездатності.
Виплати
таких допомог здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній. На
сьогодні ФССУ завершив фінансування щомісячних страхових виплат за листопад,
кошти перераховано вчасно та в повному обсязі для понад 200 тисяч осіб.
Загалом
з січня по листопад 2020 року Фонд нарахував щомісячні страхові виплати для
потерпілих або членів їх сімей у разі смерті потерпілих на загальну суму майже
8,6 млрд гривень.
Середній
розмір допомоги за підсумками 11 місяців зріс на 13,7% порівняно з тим же
періодом минулого року, він склав 3 827,34 гривні.
Нагадаємо,
право на таку виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно
до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати
потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір
щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового
мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати
потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може
бути меншим за прожитковий мінімум.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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