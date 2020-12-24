Сновська податкова інспекція

– це вже далеко не та установа, яка була колись. Зараз її колектив фактично складається лише з трьох працівників. Внаслідок низки реформ та реорганізацій місцевим податківцям залишили доволі обмежене коло повноважень.Скажімо, функції контролю та перевірок тепер перебувають у віданні їхніх колег у Чернігові. Подання податкової звітності здійснюється переважно в електронній формі (у 84% випадків), без участі працівників інспекції. Фактично тепер у Сновську діє звичайний центр обслуговування платників податку. За 11 місяців цього року його спеціалісти провели реєстрацію 144 платників єдиного податку, надали 124 витяги з реєстру платників єдиного податку, провели реєстрацію 110 книг обліку доходів та книг обліку доходів та витрат платників єдиного податку. Зареєстровано 4 книги обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи-підприємці (крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування). Включено 3 неприбуткові організації до відповідного реєстру. Видано 837 карток платників податків і внесено записів до паспорта про реєстраційний номер облікової картки платника. Видано з державного реєстру 1758 довідок про доходи. Підтверджено статус податкового резидента України у 7 випадках. Проведено реєстрацію 22 касових апаратів (РРО), 71 книги обліку розрахункових операцій, 12 розрахункових книжок, видано 42 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 35 – на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
Як бачимо, податківці Сновщини займаються реалізацією податкової політики держави і сервісним обслуговуванням платників податків. У своїй роботі керуються законодавством, ухваленим Верховною Радою.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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