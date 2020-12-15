Соціальний захист людей з інвалідністю внаслідок виробничих травм – одне із пріоритетних завдань Фонду

Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня Міжнародним днем людей з інвалідністю з метою звернення більшої уваги на потребу їх інтеграції у суспільство. Завдання Всесвітньої програми дій, до якої долучилася й Україна, полягає у проведенні ефективних заходів для запобігання інвалідності та відновлення працездатності постраждалих.
Вирішення
соціальних проблем – одне з найголовніших завдань державної політики України,
особливо в період викликів, зумовлених пандемією. Фонд соціального страхування
України здійснює соціальний захист та гарантує фінансові допомоги і компенсації
усім потерпілим, які в результаті професійних захворювань чи травм на
виробництві отримали інвалідність або стійку втрату працездатності.
Робочими
органами виконавчої дирекції Фонду здійснюються щомісячні страхові виплати
202 160 потерпілим на виробництві, у тому числі 9 225 особам, які
мають право на виплати в разі втрати годувальника. Із загальної чисельності
потерпілих, які отримують страхові виплати, 109 568 потерпілих, або 56,8%
– це особи з інвалідністю. При цьому, 2 260 осіб мають інвалідність І
групи, 13 028 осіб – інвалідність ІІ групи, 94 280 осіб –
інвалідність ІІІ групи.
Середній
розмір щомісячної страхової виплати потерпілим за 9 місяців поточного року
склав 3 841,38 грн. Середній розмір щомісячної виплати потерпілим з
інвалідністю І групи перевищує середній показник по Україні на 76,7% (6,8 тис.
грн), потерпілим з інвалідністю ІІ групи – на 63,5% (6,3 тис. грн), потерпілим
з інвалідністю ІІІ групи – на 33,9% (5,1 тис. грн).
Також
значну увагу Фонд приділяє створенню належних умов для забезпечення медичної та
соціальної реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на
виробництві. Наразі діє цілий комплекс послуг з їх медичної та соціальної
реабілітації. Сюди входить лікування потерпілих в стаціонарних медичних
закладах та санаторно-курортне лікування, медична реабілітація і фінансування
спеціального медичного догляду за потерпілими, а також забезпечення осіб з
інвалідністю необхідними медикаментозними препаратами, додатковим харчуванням,
інвалідними колясками, протезно-ортопедичними виробами тощо.
Діяльність
Фонду щодо забезпечення потерпілих медико-соціальними послугами спрямована на
відновлення здоров'я потерпілого, повернення його до праці й у суспільство, усунення
наслідків захворювання або травми, максимального зменшення наявних обмежень
пересування, орієнтації, самообслуговування, навчання, спілкування, поводження
тощо.
Фонд
соціального страхування України робить усе можливе, аби люди, які втратили
здоров’я, виконуючи свій професійний обов’язок, якомога повніше відчували
державну турботу й поліпшення свого добробуту. Наш обов’язок допомагати не лише
матеріально, а насамперед своєю увагою і чуйністю, добрим словом і конкретною
справою.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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