Миколая зустрічай в цей святий великий час

Саме під такою назвою напередодні Дня Святого Миколая відбудеться літературно-народознавчий ранок для учнів КЗ «Сновська гімназія Чернігівської ОДА».
Щороку напередодні свята всі діти цього навчального закладу писали про свої найзаповітніші мрії у листах до Святого Миколая. В основному вони просили найнеобхідніше: одяг та канцтовари, а ще мріяли про різні іграшки. Писали, що не образяться, якщо Миколай не зможе усього принести, бо головне, щоб він не забув жодної дитини і нікого не обділив своїм теплом.
Та цього року карантинні обмеження внесли корективи навіть у святкування світлого та улюбленого дитячого свята.
Як розповіла «Променю» директорка закладу Яна Тютюнник, те, що щороку, 19 грудня, вся велика шкільна родина збирається разом, стало вже своєрідною традицією. Відбудеться захід і нині, проте без присутності на ньому гостей.
Щоправда, напередодні управління освіти Чернігівської обласної адміністрації потурбувалося про те, щоб вихованці закладу не лишилися без уваги в цей святковий день і підготували кожному з них приємні солодкі подарунки. Власноруч спечені прянички-миколайчики та невеличкі презенти для діток підготувало і Сновське ВПУЛГ (директорка Лариса Дубина). Пообіцяв відвідати учнів і настоятель Свято-Миколаївського храму отець Павло.
Якщо ви не встигли привітати цих дітей, або ваш подарунок не надійшов до закладу вчасно, пам’ятайте – ніколи не пізно робити добрі справи.
P.S. Стаття готувалася до друку 16 грудня, тому, можливо, вказані не всі, хто захотів виконати дитячі мрії та зробити дітлахів хоч трохи щасливішими.
Тетяна ЛИТВИН
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