Новорічна феєрія в Кучинівці: лісова красуня, різдвяний олень та святкова експозиція

Справжня новорічна казка з’явилася в Кучинівці. У центрі села встановили святкову ялинку – з ілюмінацією та новорічними інсталяціями. Біля лісової красуні також оселився різдвяний олень та експозиція з новорічних прикрас. А щоб ялинка нікуди «не втекла», і не було бажаючих з нею проводити експерименти, там встановили камеру відеоспостереження з датчиками руху та системою нічного бачення.
Відтак у Кучинівці щовечора сяє новорічна ялинка і радує жителів та гостей села. Ідея та реалізація святкового проєкту належить місцевому жителю Павлу Солодовнику. Та старалися, як то кажуть, усім селом. Свій внесок у добру справу зробив Народний депутат України Сергій Гривко, який подарував кучинівцям різдвяного оленя. Фінансово допомогли і небайдужі кучинівці. Андрій Кривенко повністю закупив ілюмінацію для ялинки, Олександр Кривенко і Володимир Василенко - якісний багатометровий подовжувач та частину іграшок. На кошти Катерини Терещенко придбали дощик для ялинки.
Для селян відкриття вуличної ялинки стало неабиякою подією. Особливо зраділи дітлахи. Іграшки та прикраси приносили не лише з усіх куточків Кучинівки, а передавали навіть зі Сновська. Варто перелічити всіх, хто долучився: Тетяна Щербина, Софія Апецько, Ірина Терещенко, Наталія Рябченко, Наталія Богдан, Лілія Кабацька, Володимир Терещенко, Антон Рябченко, Ірина Желдак, Сергій Матюх, Олександр Апецько, Марина Апецько, Катерина Кривенко, Тетяна Василенко, Наталія Герасименко, Андрій Акуленко.
А кучинівські школярі взяли участь у конкурсі «Створи іграшку своїми руками». Усі учасники отримали солодкі подарунки від місцевих підприємців - Ганни Коробко, Дмитра Булденка, Михайла Булденка, Григорія Насінника та Алли Ященко.
Об’єдналися кучинівці й для встановлення та прикрашання ялинки. Цю почесну місію виконали Василь Чулінда, Руслан Рябченко, Сергій Коваленко, Олена Недвига, Наталія Лагута, Тамара Терещенко, Андрій Полевичок і Тетяна Щербина.
З організаційними моментами допомогли міський голова Олександр Медведьов, директор «Сновськрайагролісгоспу» Олександр Скороход та староста Кучинівки Олена Недвига, Микола Терещенко.
Прекрасна святкова історія гуртування заради чудової справи, чи не так?
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