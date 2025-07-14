Затверджено нову допомогу «Пакунок школяра»

Уряд запроваджує нову допомогу «Пакунок школяра» — підтримку для сімей з дітьми, які вперше йдуть до школи. Це лише один із перших кроків системи підтримки родин, над якою працює Кабінет Міністрів України. Комплексний проєкт закону, напрацьований Мінсоцполітики, уже готується, а конкретні рішення — впроваджуються.
Ініціатива
Президента України з підтримки батьків майбутніх школярів допоможе зменшити
фінансове навантаження на родини у період значних витрат — перед початком
навчального року. Виплата в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника
дає змогу придбати необхідні речі — від необхідного шкільного приладдя до
спортивного одягу і взуття.
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