понедельник, 14 июля 2025 г.

Затверджено нову допомогу «Пакунок школяра»

 

Уряд запроваджує нову допомогу «Пакунок школяра» — підтримку для сімей з дітьми, які вперше йдуть до школи. Це лише один із перших кроків системи підтримки родин, над якою працює Кабінет Міністрів України. Комплексний проєкт закону, напрацьований Мінсоцполітики, уже готується, а конкретні рішення — впроваджуються.

Ініціатива Президента України з підтримки батьків майбутніх школярів допоможе зменшити фінансове навантаження на родини у період значних витрат — перед початком навчального року. Виплата в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника дає змогу придбати необхідні речі — від необхідного шкільного приладдя до спортивного одягу і взуття.

Автор: на

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