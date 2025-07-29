Хвороба Лайма: небезпека, яку не варто недооцінювати

Літо це час відпочинку на природі, прогулянок у лісі чи парку. Але разом із теплом і свіжим повітрям активізуються кліщі головні переносники бореліозу, або хвороби Лайма. Це інфекційне захворювання, яке викликають спіралеподібні бактерії борелії, що передаються через укуси інфікованих кліщів.
Чим вона небезпечна? Якщо вчасно не звернутися до лікаря, бореліоз може вразити:
суглоби, серце, нервову систему, шкіру.
Перші
симптоми можуть з’явитися вже через кілька днів після укусу кліща: підвищена
температура, головний біль, біль у м’язах і суглобах, найхарактернішим
симптомом є «мігруюча еритема» червона
пляма навколо місця укусу, яка поступово розширюється утворюючи характерне
кільце.
ВАЖЛИВО! Не всі укуси кліщів призводять
до хвороби, але якщо кліщ присмоктався — зверніться до лікаря! Самостійне
зняття кліща може бути небезпечним.
Комментариев нет:
Отправить комментарий