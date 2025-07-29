Подружжя Кононевичів з Кучинівки врятувало покинуте лелеченя

У Кучинівці неподалік вишки КиївСтар є гніздо лелеки. Щороку вони прилітають, виводять діток і восени збираються і відлітають в теплі краї. Хто каже, що лелеки залишають парне число лелеченят, а а хто каже, що залишають стільки, скільки можуть годувати, а інших, немічних, виштовхують з гнізда чи викидають.
Так
сталося і в цьому випадку: лелеченя впало і ходило по землі, безпорадне,
покинуте. Але, слава Богу, живе, не ушкоджене, а буває, що в подібних
ситуаціях розбиваються, бо ще не вміють
літати. Люди бачили, але додому боялись взяти. Ніхто не взяв. І от вранці сім`я
Федора Дмитровича і Наталії Іванівни
Кононевичів побачила, що лелеченя ходить біля їх обійстя і пожаліла його.
Поманила до себе в двір, і воно, голодне і покинуте, розуміло, що треба шукати захисту саме тут.
Так, ймовірно, природа влаштована, що і тварини і птиці довіряють людям.
Спочатку подружжя годувало його
несоленим м`ясом, навіть одну жабку впіймли,
а потім Федір Дмитрович поїхав в магазин і купив йому риби салаки на
100 гривень. Словом, між ними
зав`язалась справжня дружба. На ніч лелеченя закривають в хлів, бо з курми воно ще не зовсім познайомилось й
потоваришувало. Є в них два собаки і господар оберігає лелеку від собак. Птиці потрібен спеціальний раціон, тому Федір
Дмитрович каже що, віддасть в добрі руки
або шукатиме номер телефону Менського
зоопарку і повезе туди. Про сім`ю Федора і Наталії можна сказати багато чого гарного: дружні,
роботящі, мають справжніх друзів, всім
допомагають чим можуть, нікому не
відмовляють. На початку липня Наталія Іванівна святкувала ювілей 70 років,
так їй торт величезний аж із Голландії прислали, а внученята з Іспанії
косметику вислали, щоб бабуся завжди була молодою. Побільше б таких добрих
людей в світі було, тоді і світ ставав
би добрішим, і, можливо, навіть війн не було.
Ця історія з лелеченям є прямим доказом того,
що любові і милосердя в житті всетаки більше, ніж зла.
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