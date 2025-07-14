Жінку із села Сновське обстріляв ворожий дрон

Про це
повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко:
— Це сталося зранку 9 липня. 54річна жителька села Сновське поїхала скутером у ліс у бік державного кордону, у село Лука. Ворог помітив і влучив у неї FPVдроном на оптоволокні.
Жінка
перебувала у свідомості, проте зазнала осколкових поранень, опіків, травми
руки. Транспортний засіб знищений. Їй надали медичну допомогу, наразі вона отримує лікування у Сновській
лікарні. Стан задовільний.
Цей випадок
ще раз показує підлість і підступність росіян. Нелюди однозначно бачили, що
цілили в цивільну жінку. Але їх це не зупинило.
У розпал літа
нагадую всім: жодні гриби чи ягоди не вартують вашого життя! Не забувайте, що
ворог вбиває заради смерті. Йому все одно, кого й де.
У нашій
країні – війна. Ми живемо в прикордонній області. Не забувайте про це.
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