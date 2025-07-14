понедельник, 14 июля 2025 г.

Жінку із села Сновське обстріляв ворожий дрон

 

Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко:

— Це сталося зранку 9 липня. 54­річна жителька села Сновське поїхала скутером у ліс у бік державного кордону, у село Лука. Ворог помітив і влучив у неї FPV­дроном на оптоволокні.

Жінка перебувала у свідомості, проте зазнала осколкових поранень, опіків, травми руки. Транспортний засіб знищений. Їй надали медичну допомогу,  наразі вона отримує лікування у Сновській лікарні. Стан задовільний.

Цей випадок ще раз показує підлість і підступність росіян. Нелюди однозначно бачили, що цілили в цивільну жінку. Але їх це не зупинило.

У розпал літа нагадую всім: жодні гриби чи ягоди не вартують вашого життя! Не забувайте, що ворог вбиває заради смерті. Йому все одно, кого й де.

У нашій країні – війна. Ми живемо в прикордонній області. Не забувайте про це.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)