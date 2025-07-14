Гірський старостат представлятиме Олена Аніщенко

Склав свої повноваження (з дотриманням усіх
правових процедур) староста Гірського старостату Андрій Апришко.
Тепер ці складні обов’язки покладуться на
плечі Олени Аніщенко, якій і без того вистачає навантажень у Нових Боровичах.
Олена Іванівна додаткову територію у свою душу
прийняла з розумінням ситуації, знанням справи.
Зрештою, це близько, це люди, у яких дуже
схожі біди і проблеми, нинішні життєві ситуації. А вони, в умовах близького
прикордоння, іноді просто нестерпні, болючі, непередбачувані. Староста готова
допомагати їх вирішувати і бути поруч там, де потрібна.
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