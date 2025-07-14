понедельник, 14 июля 2025 г.

Гірський старостат представлятиме Олена Аніщенко

 

Склав свої повноваження (з дотриманням усіх правових процедур) староста Гірського старостату Андрій Апришко.

Тепер ці складні обов’язки покладуться на плечі Олени Аніщенко, якій і без того вистачає навантажень у Нових Боровичах.

Олена Іванівна додаткову територію у свою душу прийняла з розумінням ситуації, знанням справи.

Зрештою, це близько, це люди, у яких дуже схожі біди і проблеми, нинішні життєві ситуації. А вони, в умовах близького прикордоння, іноді просто нестерпні, болючі, непередбачувані. Староста готова допомагати їх вирішувати і бути поруч там, де потрібна.

Автор: на

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