Сімейні лікарі тепер не зможуть направляти пацієнтів на деякі обстеження

З 2025 року в Україні змінюються правила скерування пацієнтів на обстеження – Національна служба здоров’я суттєво обмежує повноваження сімейних лікарів.Відтепер тільки вузькопрофільні фахівці зможуть направляти на складні діагностичні процедури, такі як МРТ, КТ чи спірометрія. Натомість лікарі первинної ланки надалі можуть направляти пацієнтів лише на базові обстеження, наприклад: УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози тощо); рентген (грудної клітки, кісток кінцівок); холтерівський моніторинг; ендоскопічні обстеження шлунковокишкового тракту, сечостатевої та дихальної систем; загальноклінічні лабораторні аналізи.
Комментариев нет:
Отправить комментарий