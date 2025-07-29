вторник, 29 июля 2025 г.

В останню путь Тимофія Коробка проводжало море людей і сліз

 

Днями з Болгарії було доставлено тіло 18­річного сновчанина Тимофія Коробка. Цією тяжкою процедурою займався роботодавець юнака. Чорний Cadillac, білий гроб, безмежне море молоді, квітів і сліз було на похороні Тимофія.



Падала в труну і кричала горлицею мама, ледь трималася на ногах бабуся і батько, невимовний біль пронизував серця кожного, хто проводжав земляка в останню путь. Гарною він зростав людиною, працелюбною, мрійливою, наснаженою любов`ю.

Між тим, у натовпі точилися розмови про ще одну загибель 18­річного хлопця у Польщі, на заробітках, про те, що знову зі сходу України везуть загиблого воїна­героя, що горе невідступно крокує рідною землею…

Тимофій Коробко  закінчив  Сновське вище професійне училище лісового господарства. Там займався у вокальному гуртку. Виступав і вчився на кухаря. З групою їздив на практику в Болгарію. Потім поїхав сам. Працював кухарем. А нещодавно перейшов на будівництво. 9 липня з 35­річним напарником, теж українцем, працювали на даху. Знявся смерч, листом заліза їх зачепило і скинуло з даху. Напарник загинув на місці. Тимофій невдовзі помер у лікарні. Трагедія сталася неподалік Софії.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)