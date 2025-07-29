В останню путь Тимофія Коробка проводжало море людей і сліз

Днями з
Болгарії було доставлено тіло 18річного сновчанина Тимофія Коробка. Цією
тяжкою процедурою займався роботодавець юнака. Чорний Cadillac, білий гроб,
безмежне море молоді, квітів і сліз було на похороні Тимофія.
Падала в
труну і кричала горлицею мама, ледь трималася на ногах бабуся і батько,
невимовний біль пронизував серця кожного, хто проводжав земляка в останню путь.
Гарною він зростав людиною, працелюбною, мрійливою, наснаженою любов`ю.
Між тим, у натовпі точилися розмови про ще одну загибель
18річного хлопця у Польщі, на заробітках, про те, що знову зі сходу України
везуть загиблого воїнагероя, що горе невідступно крокує рідною землею…
Тимофій Коробко
закінчив Сновське вище професійне
училище лісового господарства. Там займався у вокальному гуртку. Виступав і
вчився на кухаря. З групою їздив на практику в Болгарію. Потім поїхав сам.
Працював кухарем. А нещодавно перейшов на будівництво. 9 липня з 35річним
напарником, теж українцем, працювали на даху. Знявся смерч, листом заліза їх
зачепило і скинуло з даху. Напарник загинув на місці. Тимофій невдовзі помер у
лікарні. Трагедія сталася неподалік Софії.
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