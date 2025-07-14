понедельник, 14 июля 2025 г.

З Тихонович в Кучинівку зібралася виїжджати сім’я працездатного віку

 

Неспокійний був минулий тиждень для жителів Тихоновицького старостату, непросто він почався на початку нинішнього.

 Обстріли там лунали і продовжують лунати, спричиняючи неспокій, дискомфорт, страх, підказуючи доречність виїзду подалі від небезпечних місць. Проте, ці підказки мало хто слухає, мало хто бере до уваги.

Але одна тихоновицька сім’я все­таки пакує речі і ось­ось переїде в Кучинівку, де на погляд дорослих людей, безпечніше.

  Між тим, тихоновичани  прагнуть заробити грошей на ліки та найнеобхідніше, збираючи в лісі лисички й чорницю. Чорниці чомусь мало, зате лисичок після дощів не бракує.

В селі є точка, куди цілющі гриби здаються, звідти потім вивозяться на подальшу переробку й продаж.

Подібні поповнення сімейного бюджету занадто ризиковані, оскільки несуть пряму загрозу життю і здоров’ю громадян.

 Однак, схоже, мало хто зважає на подібні перестороги.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)