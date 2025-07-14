З Тихонович в Кучинівку зібралася виїжджати сім’я працездатного віку

Неспокійний
був минулий тиждень для жителів Тихоновицького старостату, непросто він почався
на початку нинішнього.
Обстріли там лунали і продовжують лунати, спричиняючи неспокій, дискомфорт, страх, підказуючи доречність виїзду подалі від небезпечних місць. Проте, ці підказки мало хто слухає, мало хто бере до уваги.
Але одна
тихоновицька сім’я всетаки пакує речі і осьось переїде в Кучинівку, де на
погляд дорослих людей, безпечніше.
Між тим, тихоновичани прагнуть заробити грошей на ліки та
найнеобхідніше, збираючи в лісі лисички й чорницю. Чорниці чомусь мало, зате
лисичок після дощів не бракує.
В селі є
точка, куди цілющі гриби здаються, звідти потім вивозяться на подальшу
переробку й продаж.
Подібні
поповнення сімейного бюджету занадто ризиковані, оскільки несуть пряму загрозу
життю і здоров’ю громадян.
Однак, схоже, мало хто зважає на
подібні перестороги.
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