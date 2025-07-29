вторник, 29 июля 2025 г.

У Гірську горіла будівля старостату. Вибухало й неподалік Піщанки, Нових Борович

 

Інтенсивнішими стали обстріли прикордонних сіл нашої громади, у результаті яких болючих моральних і матеріальних збитків зазнають люди. Наразі мова йде про жителів Гірського й Новоборивицького старостатів, куди долітає різне страхіття чи не щодня, де гуде й дзижчить щоночі, щоранку. Особливо в Гірську, звідки до кордону рукою подати. Із села зібралися на виїзд дві сім’ї – хто до дітей на Київщину, хто ближче, на інший край Сновщини. Решта поки на місці, в обжитих, облюбованих домівках, які ще без руйнацій. Зате підтвердилася інформація про влучання шахеду в будівлю старостату, яке спричинило пожежу і подальші невеселі наслідки.

Між тим у Гірську працює торгівля, фельдшерський пункт, а люди трудяться, збирають врожаї ранніх овочів і фруктів, вірять у прийдешній мир.

Струменіє життя у Нових Боровичах, куди щоп’ятниці курсує соціальний автобус. Маршрутом, часом відправки і приїзду всі задоволені, оскільки про інші безкоштовні варіанти годі й мріяти.

І поштова пересувна автівка в Нові Боровичі заїжджає, і оператори стараються догодити людям, хоча зримих результатів по передплаті нашого «Променя» таки нема. Нема вже в селі і будинку для самотніх, хоча сама споруда згаданого стаціонарного відділення – жива, у гарному вигляді. Охайним виглядає й увесь населений пункт, майже кожна садиба. Сільчани моляться за одужання Романа Романенка, тяжкопораненого на місцевому пляжі, стан якого київським лікарям вдається покращувати. Але проблем у хлопця ще дуже багато, як багато попереду різного лікування.

Згодом у селі планують відзначати знаменний день народження бабусі очільниці будинку культури Наталії Трач. Довгожительці має виповнитися 103 роки! На свій вік Марія Іванівна Олексієнко виглядає чудово.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)