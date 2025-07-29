У Гірську горіла будівля старостату. Вибухало й неподалік Піщанки, Нових Борович

Інтенсивнішими стали обстріли прикордонних сіл нашої громади, у результаті яких болючих моральних і матеріальних збитків зазнають люди. Наразі мова йде про жителів Гірського й Новоборивицького старостатів, куди долітає різне страхіття чи не щодня, де гуде й дзижчить щоночі, щоранку. Особливо в Гірську, звідки до кордону рукою подати. Із села зібралися на виїзд дві сім’ї – хто до дітей на Київщину, хто ближче, на інший край Сновщини. Решта поки на місці, в обжитих, облюбованих домівках, які ще без руйнацій. Зате підтвердилася інформація про влучання шахеду в будівлю старостату, яке спричинило пожежу і подальші невеселі наслідки.
Між тим у
Гірську працює торгівля, фельдшерський пункт, а люди трудяться, збирають врожаї
ранніх овочів і фруктів, вірять у прийдешній мир.
Струменіє
життя у Нових Боровичах, куди щоп’ятниці курсує соціальний автобус. Маршрутом,
часом відправки і приїзду всі задоволені, оскільки про інші безкоштовні
варіанти годі й мріяти.
І поштова
пересувна автівка в Нові Боровичі заїжджає, і оператори стараються догодити
людям, хоча зримих результатів по передплаті нашого «Променя» таки нема. Нема
вже в селі і будинку для самотніх, хоча сама споруда згаданого стаціонарного
відділення – жива, у гарному вигляді. Охайним виглядає й увесь населений пункт,
майже кожна садиба. Сільчани моляться за одужання Романа Романенка,
тяжкопораненого на місцевому пляжі, стан якого київським лікарям вдається
покращувати. Але проблем у хлопця ще дуже багато, як багато попереду різного
лікування.
Згодом у селі планують відзначати знаменний день народження бабусі
очільниці будинку культури Наталії Трач. Довгожительці має виповнитися 103
роки! На свій вік Марія Іванівна Олексієнко виглядає чудово.
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