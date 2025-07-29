вторник, 29 июля 2025 г.

Буревій знеструмив Гуту­Студенецьку

 

Скільки вже того лиха випало на прикордонну Гуту­Студенецьку, вже й не перерахувати, а тут ще й негода доповнила.

Повалені дерева пошкодили лінію електромереж, завдавши шкоди тим жителям, котрі досі в селі знаходяться. Без електрики певний відрізок часу перебувала й Софіївка, де наразі залишилося менше двадцяти осіб. Але в це село Тихоновицького старостату ремонтна бригада виїжджала, тоді як у  Гуту – не можна (за діючими нині інструкціями). Бо занадто ризиковано, бо стріляють.

До Софіївки, Глибокого Рогу бездоріжжям продовжує курсувати і приватний підприємець Леонід Тебенко, людина, на яку моляться, якій доземно вклоняються – за доставку хліба й необхідного переліку товарів продовольчої й непродовольчої груп, за його великодушність й доброту. Бо без Леоніда ці два населені пункти залишалися б у ще скрутніших умовах.

Хоча про їхнє непросте буття знають і влада, і благодійні організації. Днями, приміром, на кожен двір старостату була виділена гуманітарна допомога у вигляді пакунку, наповненого крупами, макаронами, олією, консервами тощо.

Автор: на

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