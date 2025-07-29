Скільки вже того лиха випало на прикордонну ГутуСтуденецьку, вже й не перерахувати, а тут ще й негода доповнила.Повалені дерева пошкодили лінію електромереж, завдавши шкоди тим жителям, котрі досі в селі знаходяться. Без електрики певний відрізок часу перебувала й Софіївка, де наразі залишилося менше двадцяти осіб. Але в це село Тихоновицького старостату ремонтна бригада виїжджала, тоді як у Гуту – не можна (за діючими нині інструкціями). Бо занадто ризиковано, бо стріляють.
До Софіївки,
Глибокого Рогу бездоріжжям продовжує курсувати і приватний підприємець Леонід
Тебенко, людина, на яку моляться, якій доземно вклоняються – за доставку хліба
й необхідного переліку товарів продовольчої й непродовольчої груп, за його
великодушність й доброту. Бо без Леоніда ці два населені пункти залишалися б у
ще скрутніших умовах.
Хоча про їхнє
непросте буття знають і влада, і благодійні організації. Днями, приміром, на
кожен двір старостату була виділена гуманітарна допомога у вигляді пакунку,
наповненого крупами, макаронами, олією, консервами тощо.
Комментариев нет:
Отправить комментарий