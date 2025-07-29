вторник, 29 июля 2025 г.

У обласній раді відзначали наших спортсменів та їхніх наставників

 

У Чернігівській облраді відзначили юних борців із Сновська – Гліба Россола та Мирославу Воробей, а також їхніх наставників Олега Россола та Анатолія Косевича. Вони отримали почесні відзнаки за вагомі спортивні досягнення!


Гліб став чемпіоном України серед юнаків до 13 років (вагова категорія до 66 кг) та бронзовим призером у категорії U­15.

Мирослава виборола срібло на Всесвітній гімназіаді ISF U­15 у Сербії та стала чемпіонкою України, після чого посіла друге місце на чемпіонаті Європи U­15 в Італії (58 кг).

Ніна Лемеш та Анатолій Настоящий вручила спортсменам і їхнім тренерам почесні відзнаки обласної ради та подарунки від обласного відділення НОК, Федерації вільної і греко­римської боротьби області та висловили щиру подяку за їхню самовідданість, цілеспрямованість і гідне представлення Чернігівщини на престижних спортивних аренах.

Обговорили й важливі питання підтримки юних талантів.

Автор: на

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