Андрій Гець вже вдома. Але гіркий полон забути не в змозі

Від дня повернення з полону додому нашого земляка Андрія Геця невдовзі мине місяць, місяць, який мужній прикордонник вважає найщасливішим у своєму житті. Тому що, як ніколи раніше, відчув вагу і смак життя, значення рідних людей, своєї землі, ціну, яку довелося сплачувати за неволю, нинішню кровопролитну війну.
– 158 г їжі
на добу, 7080 г хліба, чашка чаю рудого кольору, хоча ту рідину без цукру чаєм назвати складно, 30 г мила на десятьох,
30 г зубної пасти без щітки, ось так
виживав Андрій, його побратими у бараках, схожих на хліви.
Цілий рік він жодного разу не був на свіжому повітрі! Спати доводилося в
задусі, холоді, іноді стоячи на ногах. За найменшу провину хлопців карали,
навіть за «не той» погляд, рух. У туалет водили по черзі, глумлячись,
принижуючи. Не всі витримували, бо і
належного медичного догляду не мали, медикаментів ніяких, нічого з того,
що можна було вважати цивілізованим, стерпним.
Навіть,
коли 18 червня оголосили про вихід на
подвір’я (із зав’язаними очима), коли везли в автобусі, потім літаком, Андрій
не знав, що це шлях додому, що це воля. Все почав розуміти у Гомельській
області, коли розв’язали очі, а радісно позіхнув, побачивши табличку «Нові
Яриловичі». Там на повні груди вдихнув запах Вітчизни, зелені трави, наповнене
цілющим ароматом повітря. Наших хлопців чекали автобуси з українськими
номерами, їжа, медичні працівники. А повний шквал емоцій схопив, коли потрапив
в обійми дружини і дітей, коли всі захлиналися слізьми і любов’ю від
довгоочікуваної, вистражданої зустрічі.
Тепер вони
разом – нероздільні, незламні, сильні і красиві вмінням зберігати найкращі
земні почуття.
Зі мною
зустрілися на річці в Займищі, де скромно, посімейному дихали природою,
водночас пом’янули Андрієву маму. Вона, напевне, із засвітів також берегла
свого синагероя…
Наш кор.
Комментариев нет:
Отправить комментарий