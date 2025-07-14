понедельник, 14 июля 2025 г.

Нам є ким і чим пишатися

 

22 червня відбувся грандіозний Всеукраїнський STEM­фестиваль ROBOTICA+ROBOFIRST 2025, який зібрав у Києві сотні юних інженерів, винахідників і мрійників із різних куточків України!

Команда Сновського ліцею №1 «Робокотики» гідно представила наш заклад у фіналі турніру з робототехніки First Lego League Challenge.

У напруженому технічному змаганні зійшлися 27 найкращих команд країни. Кожна демонструвала власні проєкти, інженерні рішення та командну злагодженість. Це було справжнє свято науки, творчості та інновацій!

І нам є чим пишатися — наші «Робокотики» здобули відзнаку «Майбутня зірка»!

Це визнання — не лише за технічні навички, а й за креативність, злагоджену командну роботу та потужний потенціал для майбутніх досягнень.

Участь у такому фестивалі — це не просто шанс проявити себе, а й унікальна можливість для учнів: поспілкуватися з однолітками з усієї України; перейняти досвід у професіоналів галузі; попрацювати над реальними інженерними завданнями; побачити, як наука стає захопливою пригодою.

Автор: на

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