Нам є ким і чим пишатися

22 червня
відбувся грандіозний Всеукраїнський STEMфестиваль ROBOTICA+ROBOFIRST 2025,
який зібрав у Києві сотні юних інженерів, винахідників і мрійників із різних
куточків України!
Команда Сновського ліцею №1 «Робокотики» гідно представила наш заклад у фіналі турніру з робототехніки First Lego League Challenge.
У напруженому
технічному змаганні зійшлися 27 найкращих команд країни. Кожна демонструвала
власні проєкти, інженерні рішення та командну злагодженість. Це було справжнє
свято науки, творчості та інновацій!
І нам є чим
пишатися — наші «Робокотики» здобули відзнаку «Майбутня зірка»!
Це визнання —
не лише за технічні навички, а й за креативність, злагоджену командну роботу та
потужний потенціал для майбутніх досягнень.
Участь у
такому фестивалі — це не просто шанс проявити себе, а й унікальна можливість
для учнів: поспілкуватися з однолітками з усієї України; перейняти досвід у
професіоналів галузі; попрацювати над реальними інженерними завданнями;
побачити, як наука стає захопливою пригодою.
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