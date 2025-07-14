«Промінь» у ІІ півріччі світитиме правдою і любов`ю

І це завдяки вам, шановні передплатники, дорогі наші друзіспонсори. Всім вам – із далекої Америки, Ізраїлю, місцеві меценати Олександр та Сергій Веселі, Григорій Божок, Сергій Скоробогатько, Олександр Кирилюк, Валентина Карась – величезна
уклінна вдячність.
І вам – наші нинішні читачі різновікових груп, котрі повсякчас з найближчою газетою, котрі збираються її передплатити, починаючи з серпня, і вам, наші дорогі депутати міськради Раїса Сергійко, Ірина Якубовська, Ігор Батюк, всівсі, хто в нинішні тяжчі часи не
полишав щотижневик наодинці з бідою і війною.
Восьмого липня у редакції розігрувалися призи для учасників лотереї (грали квитанції тих людей, які передплатили наше видання на друге півріччя) і була справді довірлива, тепла атмосфера. Вітаємо тих, хто цього разу смикнув удачу за хвоста, бажаємо їм чергових виграшів, загалом бажаємо призів кожному передплатнику рідної районки.
Дарма, що вона «тоненька» дарма, що призи скромні, зате зміст «Променя», його душа і мрії точно багаті, далекосяжні, чисті.
«Все буде добре»
ладні промовляти. І волонтерити, і жити у війну. Щоб дочекатись, як увійде свято у кожен дім, у долю непросту!
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