понедельник, 14 июля 2025 г.

Жіноча дружба існує! Так вважають у Кучинівці

 

Ми познайомились в Кучинівці ще в молоді роки, – почала свій допис в газету про куму Аллу пані Валентина. ­ Її чоловік Валерій похрестив нашого сина Ігоря в далекому 1980 році. Тоді й стали подругами. 



А коли після трагічної смерті чоловіка, Алла  залишилась сама з двома  синочками, зблизилися ще більше. Всяк було: господарство велике, будинок новий  ошатний, де все створювалося її золотими руками, город і школа, де вона працювала вчителькою молодших класів. За плечима у неї  трудовий стаж в  37 років у Кучинівській школі. Тоді класи були великі  – навіть по два «А» і «Б». Скільки випусків вона зробила – не злічити! Навіть сьогодні, якщо хтось просить навчити маленьких читати до школи, або позайматися зі школяриками,  Алла Федотівна не відмовляє. Вивчила і поставила на ноги двох синів – Максима і Сергія, які зараз проживають в столиці. Навідуються до мами, щоб допомогти. Четверо внученят має. Гарна господиня, все обійстя в квітах. А яку розсаду вона вирощує! Помідори, капуста і перці,огірки – кожному порадить, як доглядати, наділить. Захоплююся своєю кумою, її вмінням все встигати й світити сонцем. А ще Алла Федотівна  – сільська активістка: вона з  2012 року і понині є головою громадської організації «Злагода», через яку, за кошти італійських спонсорів, побудувано дитячий садок.  Організація займається наданням гуманітарної допомоги жителям села. Нині  плетуть маскувальні  сітки для воїнів­захисників.  З дівчатами­помічницями з початку цього року  виготовили і відправили 65 сіток. Збирають продукти харчування і гроші для воїнів ЗСУ, віддаючи цій волонтерській роботі сили, час, серця. Вдома вона плете піддупники чи каремати з тканини і ниток.  Четвертого липня, зовсім скоро, у моєї чарівної куми день народження.

 Піду до неї з квітами і любов’ю, подарую найкращі слова, душевні побажання й буду безперестанно дякувати Богові, за те, що дав рідній Кучинівці таку порядну, багатогранну особистість з патріотичною позицією, відданістю людям. Вона – мій дороговказ, приклад жінки­українки, жінки­матері. Незламної, сильної, красивої, як наша квітуча держава! 

Валентина   

 

Автор: на

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