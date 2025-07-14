Жіноча дружба існує! Так вважають у Кучинівці

Ми познайомились в Кучинівці ще в молоді роки, – почала свій допис в газету про куму Аллу пані Валентина. Її чоловік Валерій похрестив нашого сина Ігоря в далекому 1980 році. Тоді й стали подругами.
А коли після
трагічної смерті чоловіка, Алла
залишилась сама з двома
синочками, зблизилися ще більше. Всяк було: господарство велике, будинок
новий ошатний, де все створювалося її
золотими руками, город і школа, де вона працювала вчителькою молодших класів.
За плечима у неї трудовий стаж в 37 років у Кучинівській школі. Тоді класи
були великі – навіть по два «А» і «Б».
Скільки випусків вона зробила – не злічити! Навіть сьогодні, якщо хтось просить
навчити маленьких читати до школи, або позайматися зі школяриками, Алла Федотівна не відмовляє. Вивчила і
поставила на ноги двох синів – Максима і Сергія, які зараз проживають в
столиці. Навідуються до мами, щоб допомогти. Четверо внученят має. Гарна
господиня, все обійстя в квітах. А яку розсаду вона вирощує! Помідори, капуста
і перці,огірки – кожному порадить, як доглядати, наділить. Захоплююся своєю
кумою, її вмінням все встигати й світити сонцем. А ще Алла Федотівна – сільська активістка: вона з 2012 року і понині є головою громадської
організації «Злагода», через яку, за кошти італійських спонсорів, побудувано
дитячий садок. Організація займається
наданням гуманітарної допомоги жителям села. Нині плетуть маскувальні сітки для воїнівзахисників. З дівчатамипомічницями з початку цього
року виготовили і відправили 65 сіток.
Збирають продукти харчування і гроші для воїнів ЗСУ, віддаючи цій волонтерській
роботі сили, час, серця. Вдома вона плете піддупники чи каремати з тканини і
ниток. Четвертого липня, зовсім скоро, у
моєї чарівної куми день народження.
Піду до неї з квітами і любов’ю, подарую
найкращі слова, душевні побажання й буду безперестанно дякувати Богові, за те,
що дав рідній Кучинівці таку порядну, багатогранну особистість з патріотичною
позицією, відданістю людям. Вона – мій дороговказ, приклад жінкиукраїнки,
жінкиматері. Незламної, сильної, красивої, як наша квітуча держава!
Валентина
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