вторник, 29 июля 2025 г.

Дефіцит кадрів – основна проблема нашої медичної первинної ланки

 


За новим законодавством, в останню неділю липня ми відзначаємо День медичного працівника, свято людей, котрі невтомно стоять на сторожі людського життя.


Гідними представниками цієї поважної дати є наші, сновські, працівники закладів охорони здоров’я, серед яких очільниця комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Олена Іванівна Шарпан. За 8 років керівництва,їй, як генеральній директорці, лікарю­педіатру вдалося вирішити низку нагальних питань і, щонайголовніше, в нинішніх умовах воєнних дій забезпечити стабільність в роботі трьох пунктів здоров’я у Рогізках, Нових Боровичах, Петрівці, двох амбулаторій загальної практики й сімейної медицини у Сновську та Тур’ї й дев’ятнадцяти тимчасових базових медичних пунктів, що функціонують в селах громади. Навіть у тих, де постійні обстріли, серйозні ризики бути ураженими, де, попри сказане, залишаються мешкати і мають потребу у наданні допомоги прості громадяни.

За словами Олени Іванівни, всім своїм розгалуженим колективом вона пишається і всім дякує за професіоналізм, надійність, взаємопідтримку, командний підхід до вирішення нинішніх викликів часу.

Командою вона вважає усіх сімох лікарів і більше сорока трудівників середньої ланки, якими (не втомлювалася наголошувати) гордиться на всі сто відсотків. Додала, що такими ж максимальними відсотками (на 100%) сьогодні наповнена матеріальна база центру. Тобто всі  амбулаторії, пункти мають у користуванні необхідне медичне обладнання.

Однак, проблеми є і найрозючіша з них – дефіцит кадрів, неукомплектованість лікарями. До речі, для лікарів  в бюджеті закладено оплату праці, для них розглядатимуться заохочувальні вигоди, але досі це питання висить в повітрі, залишаючися дуже гострим.

Що ж, нехай крига скресає і настає період. коли ми з кадрами не матимемо труднощів, і загалом ­ з обстрілами, війною, лихими вістями.

А у прийдешній мир, перемогу добра над злом, колектив КНП «СЦ ПМД» вірить одностайно.

Автор: на

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