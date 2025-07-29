Дефіцит кадрів – основна проблема нашої медичної первинної ланки

За новим законодавством, в останню неділю липня ми відзначаємо День медичного працівника, свято людей, котрі невтомно стоять на сторожі людського життя.
Гідними
представниками цієї поважної дати є наші, сновські, працівники закладів охорони
здоров’я, серед яких очільниця комунального некомерційного підприємства
«Сновський центр первинної медичної допомоги» Олена Іванівна Шарпан. За 8 років
керівництва,їй, як генеральній директорці, лікарюпедіатру вдалося вирішити
низку нагальних питань і, щонайголовніше, в нинішніх умовах воєнних дій
забезпечити стабільність в роботі трьох пунктів здоров’я у Рогізках, Нових
Боровичах, Петрівці, двох амбулаторій загальної практики й сімейної медицини у
Сновську та Тур’ї й дев’ятнадцяти тимчасових базових медичних пунктів, що
функціонують в селах громади. Навіть у тих, де постійні обстріли, серйозні
ризики бути ураженими, де, попри сказане, залишаються мешкати і мають потребу у
наданні допомоги прості громадяни.
За словами
Олени Іванівни, всім своїм розгалуженим колективом вона пишається і всім дякує
за професіоналізм, надійність, взаємопідтримку, командний підхід до вирішення
нинішніх викликів часу.
Командою вона
вважає усіх сімох лікарів і більше сорока трудівників середньої ланки, якими
(не втомлювалася наголошувати) гордиться на всі сто відсотків. Додала, що
такими ж максимальними відсотками (на 100%) сьогодні наповнена матеріальна база
центру. Тобто всі амбулаторії, пункти
мають у користуванні необхідне медичне обладнання.
Однак,
проблеми є і найрозючіша з них – дефіцит кадрів, неукомплектованість лікарями.
До речі, для лікарів в бюджеті закладено
оплату праці, для них розглядатимуться заохочувальні вигоди, але досі це
питання висить в повітрі, залишаючися дуже гострим.
Що ж, нехай
крига скресає і настає період. коли ми з кадрами не матимемо труднощів, і
загалом з обстрілами, війною, лихими вістями.
А у
прийдешній мир, перемогу добра над злом, колектив КНП «СЦ ПМД» вірить
одностайно.
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