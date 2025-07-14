СВК «Райдуга» враховує нинішню специфіку

СВК «Райдуга»
після нещодавнього обстрілу почав потроху змінювати стратегію розвитку. І
хоч досі в господарстві, де проведено
запланований комплекс веснянопольових робіт, все організовано й чітко, та
специфіка воєнного часу свій відбиток внесла. І у рослинницьку галузь, і у
тваринницьку. Ремонтується пошкоджена техніка, перемістилося в інші місця
поголів’я молодняка ВРХ. Корів також поменшало, що вплинуло на зниження
показників по виробництву молока. Оптимістичним залишається дух, воля, бажання
наближати мирне прийдешнє…
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