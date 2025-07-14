понедельник, 14 июля 2025 г.

СВК «Райдуга» враховує нинішню специфіку

 

СВК «Райдуга» після нещодавнього обстрілу почав потроху змінювати стратегію розвитку. І хоч  досі в господарстві, де проведено запланований комплекс весняно­польових робіт, все організовано й чітко, та специфіка воєнного часу свій відбиток внесла. І у рослинницьку галузь, і у тваринницьку. Ремонтується пошкоджена техніка, перемістилося в інші місця поголів’я молодняка ВРХ. Корів також поменшало, що вплинуло на зниження показників по виробництву молока. Оптимістичним залишається дух, воля, бажання наближати мирне прийдешнє…   

Автор: на

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