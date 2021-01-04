Для активного довголіття

Про налагодження у Сновську роботи клубу для людей похилого віку нашим читачам розповіла керівник територіального центру соціального обслуговування Світлана Хоменко.
– Відкритий у грудні центр під назвою «Простір активного довголіття» виконуватиме різні функції. Наразі триває процес підключення приміщення до інтернет-мережі. Поміж пенсіонерів вже є чимало заявок на відвідування занять, де вони могли б оволодіти сучасними технологіями. Звісна річ, комп’ютерне програмування їм навряд чи потрібне, а ось оплатити рахунки за комунальні послуги через інтернет, відправити електронного листа або налагодити спілкування в соціальних мережах – це їх справді цікавить.
У центрі обладнано тренажерний зал, у перспективі можливе відкриття масажного кабінету. Головне ж – створюється місце, де люди похилого віку знаходитимуть спільні інтереси, ділитимуться досвідом у різних сферах – від вишивки до риболовлі.
Як відомо, з 8 по 25 січня в країні оголошено посилені карантинні заходи (локдаун), тож «Простір активного довголіття» не функціонуватиме. Але потім його двері будуть відчинені для відвідувачів з понеділка по п’ятницю з 13 до 17 години. До речі, аналогічні заклади вже діють у сусідніх містах – Городні, Корюківці та Мені. На прикладі Сновська можна пересвідчитися в ефективності спільних соціальних проєктів між нашою громадою та українсько-польським фондом розвитку.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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