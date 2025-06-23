Нам болить проводжати з життя Героїв

Сновщина попрощалася зі старшим солдатом, Героєм України Дмитром Підлісним. Виконуючи бойове завдання, він, не вагаючись, віддав своє життя за свою Батьківщину, її завтрашній день.
Загинув шостого червня на Донеччині, був сміливим, стійким і мужнім. У цілях безпеки, за згодою рідних, урочисті церемонії прощання з Дмитром проходили вдома і на кладовищі, де на Алеї Героїв вже покояться тіла десятків його побратимів. Заупокійну літію проводив отець Богдан. А у скорботній промові, озвученій міським головою Олександром Медведьовим, було багато слів подяки цьому воїну за здійснений подвиг, виголошувалася надія на переможне закінчення нинішнього кровопролиття. А коли в землю опускалася труна, прозвучав трикратний салют. Навіть краплі дощу впали на залите сонцем і людським стражданням місце поховання. Напевне, заплакало й саме високе небо.
Народився Дмитро 28 листопада 1984 року в місті Щорс. У
2001 році закінчив загальноосвітню школу №3. З квітня 2003 р. по листопад 2004
р. проходив строкову військову службу на посаді механікаводія. У травні 2005
року прийнятий на військову службу за контрактом до Державної прикордонної
служби України на посаду старшого патрульного. У липні 2006 року був звільнений
в запас.
У цивільному житті працював фрезерувальником у ТОВ
«Техсервіс».
4
листопада 2024 р. Дмитро був призваний на військову службу по мобілізації
Корюківським РТЦК та СП і пішов боронити рідну землю, навіть знаючи, що може не
повернутися.
Комментариев нет:
Отправить комментарий