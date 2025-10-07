Зі сновськими поліціянтами – підполковником Сергієм Милейком і майором Тетяною Клименко залюбки продовжили вітання з правильною датою народження нашій знаменитій красивій довгожительці, справжньому капітану, жінцілідеру Ганні Онуфріївні Борковій.
Були в захопленні від того позитиву, який випромінювало її добре серце, від культури спілкування, якою вона наділена, від її світлих помислів, яскравих біографічних спогадів, пам`яті, яку 100літня офіцер має у свій поважний вік. На наше прохання ювілярочка щедро й душевно ділилася пережитим, думками про нинішній час.
До речі, чує всі нічні
обстріли міста, впевнена,що людям минеться. І війна закінчиться. І мир настане.
Прощатися з Ганною Онуфріївною так не хотілося, але всі домовилися про нові
зустрічі, а іменинниці побажали теплого побачення зі столичними онуками, бо
вони вже були в дорозі. Приїжджали з новими букетами квітів, замовленим
ексклюзивним тортом, цілим багажем гостинців і теплих заздравиць.
Словом, ювілей у Ганни Онуфріївни вийшов
надзвичайно гарним.
