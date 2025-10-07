вторник, 7 октября 2025 г.

100­річний ювілей капітан міліції Ганна Боркова святкувала в кілька етапів

 

Зі сновськими поліціянтами – підполковником Сергієм Милейком і майором Тетяною Клименко залюбки продовжили вітання  з правильною датою народження нашій  знаменитій  красивій довгожительці, справжньому капітану, жінці­лідеру Ганні Онуфріївні Борковій. 



Були в захопленні від того позитиву, який випромінювало її добре серце,  від культури спілкування, якою вона наділена, від її світлих помислів, яскравих біографічних спогадів, пам`яті, яку 100­літня офіцер має у свій поважний вік. На наше прохання ювілярочка щедро й душевно ділилася пережитим, думками про нинішній час. 



До речі, чує всі   нічні обстріли міста, впевнена,що людям минеться. І війна закінчиться. І мир настане. Прощатися з Ганною Онуфріївною так не хотілося, але всі домовилися про нові зустрічі, а іменинниці побажали теплого побачення зі столичними онуками, бо вони вже були в дорозі. Приїжджали з новими букетами квітів, замовленим ексклюзивним тортом, цілим багажем гостинців і теплих заздравиць.

 Словом, ювілей у Ганни Онуфріївни вийшов надзвичайно гарним.

