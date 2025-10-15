З 1 жовтня Пенсійний фонд України почав проводити розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 20252026 років. Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період складав 0,00 грн.Громадянам, які планують вперше отримати житлову субсидію, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України. Також до Фонду мають звернутись ті, хто отримував житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житловокомунальних послуг, якими користується домогосподарство.
За
призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, яким субсидія на
неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка
вже погашена / оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання
заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку. Під час розрахунку розміру
житлової субсидії на опалювальний сезон 20252026 років враховуються доходи
домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії
враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року.
