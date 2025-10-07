Паперова або електронна трудова книжка?

Стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” (далі – Закон № 1217) з 2021 року в Україні запроваджено облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Іншими словами, запроваджено електронні трудові книжки працівників.Електронна трудова книжка містить дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни. Щоб в електронній трудовій книжці відображалася інформація про всі періоди трудової діяльності працівника, у тому числі до 1 січня 2004 року, мають бути оцифровані відомості з паперової трудової книжки.
Законом № 1217 визначено п’ятирічний період, протягом
якого Пенсійний фонд України вносить до реєстру застрахованих осіб відсутні
відомості про трудову діяльність працівників на підставі оцифрованих трудових
книжок. Кінцевий термін цього періоду спливає 10 червня 2026 року.
Подати скановані
копії паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг Пенсійного
фонду України (portal.pfu.gov.ua) можуть як
роботодавці (через особистий кабінет страхувальника), так і працівники самостійно
(через особистий кабінет застрахованої особи). Водночас, якщо з тих чи
інших причин сканкопію паперової трудової книжки у визначений період не буде
подано на оцифрування, то це не призведе до втрати набутого страхового
стажу.
